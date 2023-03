"On veut stopper l'économie", le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche bloqué

En parallèle de nombreux blocages sur la rocade de Rennes ce jeudi matin, le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, dans la métropole rennaise, a également été bloqué dès 4 h 30 du matin, à l'aide de nombreux pneus et palettes en bois. Les camions ne peuvent toujours pas entrer à l'heure actuelle. À l'appel des syndicats FO et CGT, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour bloquer le site pétrolier.

"Nous avons engagé la lutte, enrageons là", peut-on lire sur une banderole rouge à l'entrée du site. Signe d'une mobilisation qui monte d'un cran, comme l'explique Patrice, cheminot à Rennes, syndiqué CGT : "Nous avons fait des manifestations, des tractations, mais le gouvernement ne respecte pas les règles de démocratie, alors il n'y a plus de règles. On appelle aux blocages, blocages des sites industriels et économiques, jusqu'à ce que le patronat demande au gouvernement d'ouvrir le dialogue". Il affirme que l'utilisation du 49.3 a reboosté la mobilisation. "On veut stopper l'économie, prendre le gouvernement là où ça fait mal", poursuit Sandrine, autre militante CGT.

Des opposants déterminés à poursuivre le mouvement

Plusieurs personnes viennent spontanément soutenir les personnes mobilisées, les relayer, et montrer leur désaccord avec cette réforme des retraites. "Je viens relayer les personnes mobilisées depuis ce matin, j'ai vu les informations diffusées par les syndicats. Personnellement, je suis mobilisé depuis le début du mouvement, car je ne veux pas mourir au travail. Maintenant, la seule solution, c'est de bloquer l'économie", estime Arthur, boulanger. Tout comme lui, une enseignante est venue bloquer le site avant de surveiller les épreuves du baccalauréat.

Julie, postière à Rennes, a elle participé à des blocages routiers tôt ce jeudi, avant d'aller travailler, et de venir soutenir les personnes mobilisées à Vern-sur-Seiche lors de sa pause déjeuner. "Il n'y a pas que les syndicats qui sont mobilisés. La population aussi, on le ressent sur les blocages, les gens nous soutiennent. Je suis levée depuis 4 h, j'ai des grosses journées, mais je suis déterminée", raconte-t-elle. Visibles depuis la départementale Rennes-Angers, les opposants à la réforme des retraites entendent de temps en temps des klaxons en signe de soutien. Ce qui motive à poursuivre la mobilisation, au moins jusqu'à jeudi, journée de grève nationale.