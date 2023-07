"On vit quelque chose d'historique" : Un Vosgien filme les pompiers qui luttent contre les feux au Canada

Ce samedi 15 juillet au Canada, la terrible barre des 10 millions d'hectares partis en fumée a été franchie. C'est l'équivalent de la superficie du Portugal, et plusieurs centaines de feux toujours actifs sont hors de contrôle. Si aucun Lorrain ne figure parmi les 120 sapeurs-pompiers français en détachement sur place en ce moment, un Vosgien vient de les suivre avec une caméra, revenu il y a quelques jours.

Stéphane Champreux, est réalisateur et producteur audiovisuel avec sa société de production Wasabi Productions basée à Epinal. Il était au Canada, quand il voit dans les médias ces forêts qui brûlent et ces pompiers français qui arrivent en renfort. Une fois l'autorisation de la fédération des sapeurs pompiers de France pour les suivre en poche, il part de Montréal. "Je loue une voiture, une caméra, j'ai acheté les tenues pour aller en forêt et j'avais six heures de route", sourit l'ancien sapeur-pompier des Vosges.

"90% des feux sont causés par la foudre"

Les images qu'il ramène sont dans sa caméra, mais aussi dans son téléphone. "Là on voit une image aérienne, je suis le seul à avoir eu l'autorisation de monter dans l'hélicoptère. On voit ces colonnes de fumées qui se dégagent de la forêt, ça se transforme carrément en espèce de cumulus. L'étendue est complétement incroyable", décrit-il.

Il remarque sur place des pompiers français très déterminés. ll observe aussi les forces canadiennes en charge de superviser les moyens aériens. "Les plans changent presque toutes les heures. Et contrairement à la France, 90% des feux sont causés par la foudre, donc à un moment donné il y a tellement d'étendue qu'ils sont obligés de laisser brûler certaines zones pour protéger les autres. Ce sont parfois des choix cornéliens."

"Je veux en être témoin"

Si la thématique des feux de forêt n'est pas nouvelle avec sa société de production - il a par exemple filmé les incendies dans les Vosges l'été dernier - l'expérience outre-Atlantique l'a particulièrement marqué. "On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au niveau du climat, ils n'ont jamais connu cette situation. Aujourd'hui on est sur des phénomènes mondiaux qui sont visibles et de voir des étendues comme ça... C'est impensable quand on ne le voit pas."

Quelques 120 sapeurs-pompiers français sont en détachement sur les feux que connait le Canada. - Stéphane Champreux

Avec ce nouvel incendie au Québec et son million d'hectares brûlés, du jamais vu, Stéphane hésite maintenant à y retourner. "L'idée m'a traversé l'esprit pour me rendre à nouveau témoin de ce qu'il se passe. C'est quelque chose qui m'affecte particulièrement et je veux en être témoin." Et de conclure : "On vit quelque chose d'historique." La vidéo qu'il a produite et publiée jeudi dernier sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers de France, ci-dessous, en témoigne largement.