Pourquoi la moitié de la population sera allergique d'ici 2050

Alerte rouge aux pollens sur la Côte d'Azur ! Les cyprès sont en fleurs et les allergiques en pleurent. Le risque d’allergie vient de passer au niveau élevé (3/3) et ça devrait durer pendant plusieurs semaines.

D'ici 2050, la moitié de la population sera allergique. Jean-Philippe Arnau du syndicat MG France est également médecin à Roquefort-les-Pins. Il explique pourquoi : "On observe plus d'allergies. D'abord on les connait mieux, Il y a aussi les conditions climatiques et la pollution qui augmente le pouvoir allergisant."