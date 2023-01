On vous explique pourquoi la Caf de la Somme est fermée ce lundi

Impossible de se rendre dans les locaux de la Caisse d'allocations familiales de la Somme ce lundi 30 janvier 2023. Ils sont exceptionnellement fermés à la suite d'une agression survenue ce vendredi. Ce n'est pas la première et pour les agents il est urgent de prendre des mesures.

Trois agressions depuis le mois d'août

Car c'est la troisième agression depuis le mois d'août, elle a eu lieu vendredi et est le fait d'un allocataire mécontent comme le révélait nos confères de France 3 . L'homme venait réclamer un RSA auquel il a le droit mais son dossier était en attente à cause de documents manquants. Il s'en est alors violemment pris au vigil et toute cette agitation a fortement bousculé une autre allocataire et son nourrisson en poussette.

"Les agents viennent au travail la peur au ventre et les larmes aux yeux"

Une situation qui se répète de l'aveu de Jennifer Zou, secrétaire du CSE de la CAF de la Somme et membre du bureau régional Hauts-de-France pour la CFDT. "Les gens sont de plus en plus précarisés et donc à cran car on est leur seul moyen de survie...il ne s'agit pas d'excuser la violence mais le souci c'est qu'à la Caf nous n'avons pas les moyens de prendre en charge tous les dossiers comme on le voudrait. La faute à des logiciels trop vieux et à des manques d'effectifs", dénonce-t-elle.

Pour améliorer la situation, les agents demandent donc plus de moyens humains et matériels et des logiciels qui leur permettent de travailler correctement.

De son côté la direction de la Caf de la Somme les soutient et promet davantage de mesures de sécurité. Les locaux rouvrent en présentiel le mardi 31 janvier 2023 avec un risque de perturbations, cette fois-ci liée à la grève nationale contre la réforme des retraites.