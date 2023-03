On vous explique pourquoi les poubelles débordent encore en centre-ville de Marseille

Les poubelles débordent encore et toujours à Marseille. Principalement en centre-ville. La plupart des artères autour de la Canebière, rue de la République, gare St Charles et les rues derrière le Vieux-Port côté Rive-Neuve sont le plus souvent encombrées de détritus peu ragoûtants.

Pour le moment, rien à voir avec les images de la capitale qui croule sous les poubelles depuis des semaines. Mais selon nos informations, il y aurait entre 2.000 et 3.000 tonnes de déchets à ramasser après la grève qui a touché la collecte des ordures la semaine dernière, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Des agents absents non remplacés

Joint par France Bleu Provence, Patrice Ayache du syndicat FO pour les territoriaux estime à "une semaine au moins" le délai pour tout nettoyer. Mais à condition d'avoir tous les éboueurs au travail". Ce qui est loin d'être le cas. Selon nos informations, 20% des agents de collecte seraient en arrêt maladie ou en accident du travail.

Un chiffre que personne ne confirme... ni ne conteste du côté de la Métropole comme des syndicats. "C'est impossible à savoir, assure Véronique Dolot de la CGT. C'est l'opacité complète. Mais c'est vrai que les agents n'en peuvent plus". Une source confirme sous couvert d'anonymat, un nombre d'arrêts de travail en forte hausse depuis le début d'année. En lien avec l'accord sur le temps de travail, à l'origine de la dernière grande grève des poubelles à Marseille .

Vers de nouvelles actions coup de poing

Deux autres raisons expliquent le débordement durable des poubelles à Marseille. D'abord les jours de grève et de manifestations contre la réforme des retraites , comme ce mardi, sont encore massivement suivis par les éboueurs. Et puis les syndicats promettent de "nouvelles actions peut-être dès mercredi" et n'excluent pas une nouvelle grève reconductible. Dans ce contexte, il est peu probable voire impensable de voir les rues du centre-ville propres dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Au grand regret des Marseillais rencontrés par France Bleu Provence.

Un tas de poubelles à l'angle de la rue Pavillon et de la rue Saint-Ferréol dans le 1er arrondissement de Marseille. © Radio France - Fred Chapuis