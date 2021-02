OnRemplitLeFrigo : une cagnotte solidaire ouverte pour les étudiants précaires

Durement touchés par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, les étudiants sont de plus en plus nombreux à solliciter les aides alimentaires. Trois internautes ont lancé une cagnotte pour les aider à se nourrir.

C'est l'une des conséquences sociales les plus visibles de la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. A Nîmes, Orléans ou Perpignan, c'est le même constat : chaque jour, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les files d'attente des distributions alimentaires, faute de petits jobs à effectuer pour s'assurer un revenu convenable. Emmanuel Macron a même annoncé le 21 janvier que tous les étudiants qui le souhaitent pourraient bénéficier de repas à un euro deux fois par jour.

Face à cette situation, trois internautes ont décidé de lancer l'opération #OnRemplitLeFrigo sur Twitter, un hashtag et une cagnotte qui doivent permettre de recueillir des dons qui seront ensuite utilisés pour faire des courses qui seront distribuées aux étudiants les plus précaires. Babacar Sall, Brunella Emmanuelli et Philousports, twittos suivi par plus de 255 000 followers, expliquent vouloir "remplir le frigo des étudiants durant cette période compliquée". Ce lundi matin, la cagnotte frôle déjà les 10 000 euros.

"Nous avons été très touchés"

C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui a provoqué cette initiative. Postée par le journaliste de Brut Rémy Buisine, on voit sur les images une longue file d'attente d'étudiants qui patientent pour obtenir une aide alimentaire dans le XIIIe arrondissement de Paris.

"À la suite du reportage de @RemyBuisine sur la précarité étudiante, nous avons été très touchés" expliquent les trois internautes, qui promettent d'utiliser la cagnotte pour faire "des courses dans les plus grandes villes" avant de les distribuer. Et promettent que "tout l'argent sera bien évidemment dépensé pour les étudiants, jusqu'au moindre centime, _toutes les preuves seront montrées sur nos différents réseaux sociaux_."