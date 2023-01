Onze enfants manchois au concert des Enfoirés grâce à l'association Rêves Manche

C'est un événement qui se prépare depuis le mois de septembre. Ce samedi matin, à 8h44, un groupe d'une trentaine de personnes prend le train à Cherbourg direction Lyon pour assister au concert des Enfoirés dimanche soir à la halle Tony Garnier. Parmi eux, onze enfants âgés de 7 à 17 ans, accompagné d'un de leur parent. Un voyage organisé à l'initiative de l'association Rêves Manche, qui tente d'améliorer le quotidien d'enfants gravement malades.

Patrick Bruel, le coup de poker

Des enfants impatients à l'image de Mathis, 11 ans. "C'est super, parce que c'est compliqué de partir à trente", explique le petit Cherbourgeois, qui espère rencontrer l'astronaute normand Thomas Pesquet. A côté de lui, Léonard, 10 ans, a des étoiles dans les yeux : "tout le monde ne peut pas voir des stars comme ça. Les voir en vrai, c'est juste un rêve". D'autant que les deux enfants ont déjà rencontré des joueurs de l'équipe de France de football en mars dernier à Clairefontaine.

Le spectacle des Enfoirés, c'est un "rêve" qui trottait dans la tête d'Elodie Audrain depuis quelques temps. Il y a quelques mois, elle a assisté à un concert au casino de Paris de Patrick Bruel, un des artistes membre de la troupe des Restos du coeur. Une chanson l'a particulièrement touchée, Héros. "J'ai pensé aux enfants, aux bénévoles de l'association", confie la banquière de profession. Alors, au culot, elle essaye d'entrer en contact avec le chanteur dès la fin du spectacle. ça n'aboutit pas. Alors, en septembre, elle lance une nouvelle bouteille à la mer via un message sur Instagram. Et là bingo ! "Trois jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une assistante de Patrick Bruel. Elle nous a mis en contact avec l'organisation des Restos", sourit la Cherbourgeoise.

"Créer du lien"

Pour remercier l'artiste, les enfants ont revisité son tube Place des grands hommes, sur une idée d'Elodie. "ça m'est venu comme ça. Les paroles sont venues toutes seules", explique-t-elle. Pour le concert, la délégation va revêtir des t-shirt à l'effigie de l'association et des Restos du cœur. Les enfants se sont entraînés pendant les vacances de Noël sur cette chanson avec un secret espoir : monter sur scène et la chanter avec Patrick Bruel. "Au pire, on va lui faire une vidéo et lui envoyer", se console la Manchoise.

C'est la première fois qu'une délégation de Rêves Manche assiste au spectacle des Enfoirés. Un voyage organisé dans le cadre des journées récréatives de l'association, les "journées magiques". "On ne s'interdit rien pour les enfants. Ce week-end, c'est une parenthèse enchantée. Au-delà de mettre des paillettes dans la vie de ces enfants, c'est aussi créer du lien entre les bénévoles, les enfants et les parents. On est une belle famille. Ce genre de chose, c'est bon pour le moral", souligne la jeune femme. Les enfants profiteront de leur week-end lyonnais pour également visiter la ville et déguster un repas dans un "bouchon" de la capitale des Gaules.

