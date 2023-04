Onze enfants reçus à l'Elysée grâce à l'association Rêves Manche

Après une rencontre avec des joueurs de l'Equipe de France de football à Clairefontaine ou bien encore une participation à l'enregistrement du concert des Enfoirés à Lyon, l'association Rêves Manche récidive. Son credo : améliorer le quotidien d'enfants gravement malades en réalisant des rêves. Ce lundi, un bus est parti de Cherbourg direction la capitale. A l'intérieur, onze enfants originaires du département.

ⓘ Publicité

Au menu de ces trois jours à Paris : visites du musée Grévin, de la salle de l'Olympia, tour de la capitale en bus panoramique. Et le clou du spectacle : le palais de l'Elysée. L'idée est née comme un défi. "J'avais dit à Elodie - une des bénévoles - que ce serait énorme si elle arrivait à nous emmener à l'Elysée. Elle réalise toujours les défis. Du coup, on va y aller", explique Mathis, un jeune Cherbourgeois de 11 ans et demi.

Dans la "maison du Président"

C'était en septembre 2022. Le début d'un challenge pour Elodie Audrain. "Le week-end suivant, je suis allé sur le site de l'Elysée pour savoir si ça se visite cette petite chose là. J'ai vu qu'on pouvait écrire aussi bien au Président qu'à madame Macron. Je n'ai pas osé envoyer un courrier à Emmanuel Macron, donc j'ai écrit à sa femme. En plus, ça a du sens avec l'opération Pièces jaunes", souligne la bénévole de Rêves Manche. Bingo : quelques semaines plus tard, courant novembre, un coup de fil et une lettre du chef de cabinet de Brigitte Macron apportent la bonne nouvelle. Les jeunes pourront se rendre au palais présidentiel. Ensuite, il a fallu faire des démarches administratives.

Les enfants s'imaginent déjà sous les ors de la République, et surtout de pouvoir poser sur le perron du palais. "C'est quand même la maison du Président", sourit Mathis. "Quand on voit ça, on oublie un peu la maladie. On partage ça tous ensemble", explique Noah, 11 ans et demi, de Cherbourg, pour qui ce sera la première visite de l'Elysée. Les enfants sont accompagnés par un de leur parent, quatre bénévoles de l'association, un médecin, une infirmière et une représentante de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). ça fait donc une trentaine de personnes au total. Et le groupe recevra la visite de la Cherbourgeoise d'adoption Clémence Castel, la championne de Koh Lanta.

Prendre le goûter avec Brigitte Macron

Le rendez-vous à l'Elysée est prévu en milieu d'après-midi. "L'espoir des enfants, c'est de rencontrer Brigitte Macron. Elle nous a dit qu'elle allait tout faire pour les voir. Ils rêvent même de prendre le goûter avec la Première dame ! On ne s'interdit plus rien dans l'association, donc pourquoi pas", confie Elodie. Un séjour qui représente un coût de 10.000 euros environ. "C'est aussi le nerf de la guerre, et la principale difficulté qu'on peut rencontre car on est une petite asso. Il y a toute une équipe de bénévoles qui est mobilisée pour récolter des fonds à des concerts, en faisant des paquets cadeaux, etc.", précise la bénévole. Rêve Manche recherche d'ailleurs des partenaires pour l'aider, car l'association a encore plein d'idées et de rêves à réaliser pour les enfants.