Onze nouveaux véhicules de pompiers affectés en Côte-d'Or

Les pompiers de Côte-d'Or vont bénéficier de nouveaux véhicules d'intervention. Ce mardi 18 janvier, le président du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) a remis les clés de neuf ambulances et deux camions d'incendie. Les véhicules sont affectés à différentes casernes de Côte-d'Or.

Le SDIS de Côte-d'Or renouvelle son parc de véhicules de secours. Dans le cadre de son plan d'équipement, le service départemental d'incendie et de secours a fait l'acquisition de neuf ambulances, des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV). Ils sont affectés dans les casernes de Dijon Nord, Dijon Transvaal, Dijon Est, Beaune, Pouilly-en-Auxois, Auxonne, Is-sur-Tille, Seurre et Saint-Jean de Losne. Chaque ambulance coute 80 000 euros.

Des véhicules renouvelés tous les deux ans

Le SDIS de Côte-d'Or a aussi reçu deux nouveaux engins incendie : un fourgon pompe tonne secours routier (FPTSR) affecté au centre de Dijon Transvaal et un centre affecté au centre de Dijon Nord. Ces camions sont destinés à intervenir lors des incendies.

Un engin de type FPT, fourgon pompe tonne pour intervenir sur les incendies © Radio France - Stéphane Parry

Enfin, le service engins a entièrement rénové un véhicule de secours routier, un engin destiné aux interventions pour les accidents routiers impliquant par exemple des poids lourds. L'ensemble de ces investissements se chiffre à 2,5 millions d'euros.