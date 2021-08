Onze pompiers et cinq engins du Vaucluse envoyés en renfort contre les incendies en Grèce

Le Vaucluse envoie de nouveaux renforts en Grèce. Onze pompiers et cinq engins ont pris la route ce dimanche soir pour aller aider les pompiers grecs qui luttent contre de gigantesques incendies. Le brasier de l'île d'Eubée, la deuxième plus grande de Grèce, reste le plus préoccupant du pays : les flammes durent depuis sept jours et sont toujours hors de contrôle.

La France envoie donc des renforts supplémentaires : en tout, 101 sapeurs-pompiers du Sud-Est et 38 engins sont partis ce dimanche soir. Ils doivent aller jusqu'au port d'Ancône, en Italie, pour prendre un ferry en direction de Patras, en Grèce.

Cette mission des pompiers français doit durer une dizaine de jours. Un premier renfort de pompiers du Sud-Est, dont quatre Vauclusiens, était déjà parti en Grèce le 5 août dernier.