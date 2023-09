Onze sites de mémoire de la Grande Guerre inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco dans la Somme

La Somme fait une entrée fracassante au patrimoine mondial de l'UNESCO ! Onze sites départementaux de mémoire de la Guerre 14-18 sont désormais inscrits dans la célèbre liste de l'organisation des Nations-Unies, comme le Machu-Picchu du Pérou, le Taj-Mahal en Inde ou la grande barrière de corail australienne.

ⓘ Publicité

Réunie du 10 au 25 septembre à Riyad, l'organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture examine les dossiers de sites qui ont candidaté pour entrer au patrimoine mondial. Et l'UNESCO a donc décidé ce mercredi d'ajouter 139 lieux de mémoire de la Première Guerre Mondiale de France et de Belgique.

Des lieux d'une "valeur universelle exceptionnelle"

Onze sites samariens font partie de la liste imaginée par l'UNESCO pour des lieux ou des biens "situés à travers le monde, possédant une valeur universelle exceptionnelle." De Beaumont-Hamel à Villers-Bretonneux en passant par Louvencourt, Longueval ou encore Noyelles, une quinzaine de communes du département, où ces sites sont implantés vont pouvoir utiliser le label UNESCO !

Les mémoriaux du Commonwealth des communes de Beaumont-Hamel et Auchonvillers .

. Le cimetière militaire du Commonwealth de Thiepval et Authuile

Le mémorial aux disparus du Commonwealth de Thiepval

Le cimetière et le mémorial du Commonwealth « Pozières British Cemetery » et « Pozières Memorial » à Ovillers-La-Boisselle

Le mémorial sud-africain et le cimetière du Commonwealth de Longueval

La nécropole et la chapelle du souvenir français à Bouchavesnes-Bergen

Le cimetière du Commonwealth à Rancourt et Bouchavesnes-Bergen

Le cimetière allemand de Rancourt

Le mémorial national australien et le cimetière du Commonwealth à Villers-Bretonneux et Fouilloy

Le cimetière chinois de Nolette à Noyelles-sur-Mer

Le cimetière du Commonwealth à Louvencourt

Une grande partie de ces sites samariens est gérée par la Commission des Nécropoles du Commonwealth (CWGC) . Cette inscription va permettre une meilleure protection "pour que les générations futures puissent encore les apprécier à leur tour", indique l'UNESCO.

Moratoire levé pour les lieux qui ont connu la guerre

La demande d'inscription des sites de mémoire n'est pas nouvelle. Pour la France et la Belgique, elle date de 2011. Mais jusqu'ici, l'Unesco s'y refusait sur la base d'un moratoire avant tout examen des lieux qui ont connu des guerres, expliquant notamment la crainte de raviver des nationalismes. L'examen avait été ajourné en 2018. En janvier dernier, l'organisation a mis fin à ce moratoire.