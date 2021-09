Open d'Orléans : "oui, on a failli disparaître", affirme le directeur du tournoi de tennis, Didier Gérard

L'open d'Orléans aura bien lieu cette année ! Reporté à quatre reprises suite à l'épidémie de Covid-19, le tournoi de tennis créé en 2005 par l'orléanais Didier Gérard se déroulera du 27 septembre au 3 octobre 2021, au palais des sports d'Orléans. La billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte, bien que la liste des trente-deux participants ne soit pas encore connue.

Les noms des joueurs de cette 16ème édition seront en effet dévoilés mardi prochain (contre 48 en 2019), et l'ambassadeur de l’open d’Orléans reste l'ex joueur Sébastien Grosjean : "cela permettra une fois encore la venue de nombreux joueurs du Top 100", espère Didier Gérard. Par ailleurs, explique-t-il, le niveau du tournoi devrait être élevé cette année, car "l'open d’Orléans sera le plus important tournoi Challenger" à ce moment-là et seuls les tournois de Sofia et San Diego auront lieu en même temps en catégorie ATP Tour (puisque la tournée asiatique est annulée)

L'affiche de la 16ème édition de l'open d'Orléans - Open d'Orléans

Didier Gérard, ému, explique que son tournoi aurait pu tout simplement disparaître : "oui évidemment ! Quand vous avez des centaines de milliers d'euros de déficit parce que vous ne pouvez pas organiser le tournoi et que, comme moi, vous n'avez pas la fortune personnelle pour faire face, si vos partenaires ne suivent pas, c'est fichu. C'est arrivé à plusieurs tournois du circuit ATP dans le monde, certains ont disparu, d'autre ont perdu la moitié de leur budget !"

Des partenaires publics et privés fidèles

Le directeur de l'open d'Orléans "remercie chaleureusement" les 144 partenaires du tournoi qui "ont cru en nous et se sont engagés, pour certains, sur plusieurs années parce qu'ils ne veulent pas voir l'open disparaître" : le budget de cette 16ème édition est d'ailleurs en très légère hausse par rapport à 2019. Il y a, notamment, parmi les partenaires majeurs le Crédit Agricole Centre Loire et l'entreprise orléanaise Géraudeau, mais aussi trois collectivités, la Région Centre-Val de Loire et la Ville d'Orléans, et, nouveauté, Orléans Métropole (qui a accru son soutien).

Pass sanitaire obligatoire

Les matchs (simples hommes et doubles hommes) se joueront au palais des sports, avec pass sanitaire obligatoire pour tous les plus de 12 ans. Et les joueurs seront maintenus dans une "bulle sanitaire", ne se rendant au palais des sports que pour les matchs. Certaine rencontres (en double messieurs et en qualifications) se dérouleront au CJF Tennis, de Fleury-les-Aubrais.

Rappelons que, par le passé, des joueurs comme Jo-Wilfried Tsonga, David Goffin, Pierre-Hugues Herbert, Alexander Zverev, Radek Stepanek, sont passés par ce tournoi (et bien d'autres). L'édition 2019 avait été remportée par le suédois Mikaël Ymer.