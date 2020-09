Opéra de Dijon : une nouvelle saison sous le signe du coronavirus

C'est le 22 septembre prochain que s'ouvre la nouvelle saison de l'opéra de Dijon version 2020-2021 avec un concert d'Andreas Staier.

Distanciation et gestes barrières

Après le confinement et la crise du coronavirus qui a mis à mal le monde du spectacle où en est l'opéra de Dijon aujourd'hui ? Eh bien la Côte d’Or étant classée en zone de vulnérabilité élevée, la distanciation sociale est maintenue dans les salles du département.

Laurent Joyeux, directeur de l'Opéra de Dijon © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Un nombre de places divisé par deux à l'Auditorium

Et cette structure qui emploie 120 équivalents temps plein (musiciens, techniciens, personnels administratifs...) et qui organise "90 levées de rideau" chaque année doit elle aussi s'adapter. A "l'Auditorium" on va diviser par deux le nombre de places en passant de 1 500 à 750.

"Tout est fait pour assurer la venue du plus grand nombre"

Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra, se veut rassurant, "tout est fait pour assurer la venue du plus grand nombre aux spectacles" dit-il. Dans la salle "on va isoler les groupes entre eux, c'est à dire que si vous venez avec votre compagnon ou votre compagne vous serez placés ensemble bien sûr mais on laissera un siège d'écart pour vous séparer de la personne ou du groupe suivant".

Masque obligatoire pendant les spectacles

Par ailleurs "le masque sera obligatoire pendant tout le spectacle, du gel hydroalcoolique sera à disposition partout, un sens de circulation est mis en place comme dans les magasins, dans la mesure du possible les entractes sont supprimés (...) et enfin le fait que cette salle soit très grande et qu'il y ait un système de recyclage de l'air ultra performant fait que l'on a des conditions de sécurité optimales, bien plus que si l'on prend le train ou si l'on va au supermarché".

Le ministère de la culture à la rescousse

Alors bien sûr, si en théorie, les recettes vont être divisées par deux sur certains gros spectacles comme les opéras, le ministère de la culture, a prévu des aides en compensation des pertes de billetteries pour les structures culturelles et l'opéra de Dijon compte dessus.

La ville de Dijon maintient sa subvention

Bonne nouvelle, malgré la crise sanitaire, la ville de Dijon premier partenaire financier, maintient sa subvention de 6,670 millions d'euros sur un budget global de 11 millions. Ce qui va permettre à l'opéra de poursuivre sa politique de places "pas chères" puisque à Dijon on peut voir tous les opéras à partir de 5 euros 50 et que le prix moyen du billet est de 19 euros.