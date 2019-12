Opération anti gavage dans le centre ville de Poitiers

Poitiers, France

Une bonne partie de ce samedi après-midi, rue Gambetta, dans une des rues piétonnes du centre ville de Poitiers une quinzaine de militants de L214 ont tenu un stand pour dire stop au gavage avec comme slogan "Le foie gras, une souffrance qui pèse lourd". Comme un peu partout en France, avant les fêtes, les militants ont choisi d'interpeller le grand public sur le sort réservé aux volailles, oies et autres canards qui sont gavés avant que leur foie ne finisse sur des toasts

Outre des photos chocs, un stand propose de la documentation sur la cause animale, mais également des pétitions à signer.

Charlotte qui fait partie de l'association L214 est à l'initiative de la mobilisation dans les rues de Poitiers. Elle reconnait qu'il est plus facile de sensibiliser pour cette cause aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière "effectivement, ça passe aussi par la notoriété de notre association L214, et on le voit bien les jeunes générations notamment sont sensibles à la cause animale."

quand je demande un plat végan on me propose du poulet

A 20 ans Pauline passe pour signer la pétition, elle le reconnait " je suis végétarienne depuis trois ans maintenant, et je pense qu'il faut des images fortes car trop souvent les gens oublient d'où vient la viande qu'ils ont dans leur assiette, et le combat continue, parfois dans un restaurant ou une boulangerie quand je demande un plat végan on me propose du poulet!"