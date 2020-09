Opération anti-stupéfiant à Montmélian: "venir en nombre, occuper le terrain, nous montrer"

L'opération débute à 22h ce samedi soir. Juste avant de partir, la quinzaine de gendarmes reçoit les consignes du chef d'escadron, carte à la main. Tout est détaillé : le but de l'opération, la situation géographique, l'organisation, les risques...

Le chef d'escadron Pasquiet, lors du briefing avant l'opération © Radio France - Luc Chemla

Après un briefing d'une dizaine de minutes les voitures partent en direction du quartier des Capucins. C'est ici-même que des interpellations ont eu lieu en juin et que de la drogue, armes et argent liquide ont été saisis.

Des gendarmes en civil repèrent les lieux

Juste avant l'opération, des gendarmes habillés en civil se sont rendus dans le quartier pour observer et repérer d'éventuels groupes de personnes. C'est le cas ce samedi. L'entre d'entre eux attire leur attention. Des gendarmes essayent alors de contrôler les jeunes mais la plupart part en courant. Ceux restés sur place sont fouillés des pieds à la tête, même chose pour leur voiture. C'est notamment là qu'intervient qu'Olympe, le chien de la brigade cynophile, présente pour l'occasion.

Le ton monte au fur et à mesure du contrôle, l'un des jeunes commence à s'agacer. "Vous voulez que je mette à poil ? Pourquoi vous-êtes là ? Montmélian ce n'est même pas 5 000 habitants. ", "Calmez-vous, ne tombez pas dans la provocation" répond un gendarme.

On a peur, on a l'impression d'être agressé"

Quelques minutes plus tard, certains qui étaient partis sont de retour et tentent de s'expliquer avec les gendarmes "C'est instinctif que l'on part en courant. Vous avez vu combien vous êtes ? 15 ! vous avez chargé". Les stupéfiants ne sont ainsi plus le thème des discussions. Badr, 25 ans fait partie du groupe et trouve cela "déplorable. L'effet que peux avoir un simple contrôle sur les plus jeunes, c'est dingue. Oui on a peur, on a l'impression d'être agressé".

De son côté, Le chef d'escadron Pasquiet tient a rappeler que "la drogue et les stupéfiants sont des fléaux" et que 'l'important dans ce genre de soirée est de venir en nombre, occuper le terrain, nous montrer. De la drogue il y en a partout en France, en Savoie d'où nos actions. Ils ne faut pas que les trafiquants croient qu'ils peuvent continuer car ils ne sont pas contrôlés."

Les contrôles ont eu lieux au pied des imeubles et sur les rond-point du quartier © Radio France - Luc Chemla

Les gendarmes n'ont finalement pas trouvé de trace de drogue ni de produits stupéfiant dans le groupe. La soirée s'est poursuivie avec des contrôles de voiture, près des ronds-points.