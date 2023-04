Opération "Au pied du mur" de l'APF France Handicap pour des bâtiments plus accessibles

Premier bâtiment épinglé, la salle des fêtes de Conches-en-Ouche. Six marches la séparent du trottoir et sur la vitre, Colette Lemarie colle une petite affiche avec ce message : "Quand les mlieux ne sont pas accessibles, ce sont à nos droits que nous n'avons pas accès". Le seau de colle et le pinceau sont à proximité. La bénévole de l'APF France Handicap aurait préféré une affichette plus visible, "j'aurais voulu qu'elle soit rose fluo ou jaune fluo" sourit-elle, "c'est déjà bien comme ça. J'espère que ça va interpeller les passants".

La salle des fêtes de Conches est accessible malgré les marches. Il faut passer par l'arrière du bâtiment mais aucun panneau ne le signale © Radio France - Laurent Philippot

La balade se poursuit dans la rue principale et aucun souci dans la pharmacie. Les deux bénévoles de l'APF France Handicap décident de se rendre à deux pas à l'office de tourisme, "il paraît que ce n'est pas accessible". Effectivement, devant le bâtiment, trois marches. Colette cherche, en vain, une autre entrée. Il y a en bien une pourtant mais elle n'est pas signalée. Pour accéder en fauteuil à l'office de tourisme, il faut passer par France Services.

Sur le trottoir, à cause du plot, ça passe tout juste pour Ahmed, en fauteuil électrique © Radio France - Laurent Philippot

Colette Lemarie et Françoise Guéerrin, accompagnés d'Ahmed en fauteuil roulant électrique, ont aussi inspecté les toilettes des deux supermarchés de la ville et le musée du verre François-Decorchemont. Dans le bâtiment flambant neuf, tout est accessible, même les salles d'exposition à l'étage.