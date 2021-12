Opération "boîte de Noël solidaire" en Béarn : cinq petites attentions pour les personnes isolées ou démunies

Noël c'est avant tout des valeurs : amour, bonheur d'être ensemble et partage. Cinq Béarnaises collectent depuis début décembre des boîtes de Noël solidaires pour des adultes isolées et/ou démunis. Les cinq bénévoles ont mis en place une dizaine de points de collectes chez des commerçants ou des particuliers et ont organisé des événements éphémères comme une collecte aux Halles de Pau le week-end du 12 décembre. "Plusieurs clubs de sport nous ont suivis également : le Pau FC, la Section paloise, l'Elan béarnais, le Billère handball Pau", détaille Cindy, l'une d'entre elles.

Cette initiative née en 2020 rencontre beaucoup de succès partout en France. "D'ailleurs, nous avons relayé le projet d'une habitante de Franche-Comté", ajoute Cindy. Le collectif "Boîtes de Noël solidaire Pau" a lancé cette opération l'an dernier, pendant un mois et demi. "On avait collecté 2.400 boîtes. On ne s'attendait pas à tel succès. Alors on a décidé de recommencer cette année. On a eu tellement de bons retours des associations". Le bilan de cette édition 2021 reste "positif" mais il est moins bon. "On a reçu un peu plus de 700 boîtes en trois semaines. C'est vrai qu'il y a un peu moins de solidarité. C'est peut-être parce que l'an dernier, c'était tout nouveau et parce que nous étions en confinement au moment de la collecte. Mais c'est déjà très bien, on va pouvoir aider pas mal de bénéficiaires".

Il est encore possible d'offrir une boîte de Noël solidaire

Il reste un point de collecte : la cave à vin Vinalium à Idron. Jordi Medina, son gérant a déjà participé à cette opération en 2020. "Je suis heureux de pouvoir apporter mon petit grain de sable". Une centaine de boîtes ont été déposées dans son magasin, "un peu moins que l'an dernier", concède le commerçant. Il a lui-même préparé sa boîte de Noël solidaire avec l'aide de sa femme et de ses trois filles. La collecte prendra fin ce mercredi 22 décembre. Le magasin Vinalium est ouvert de 10 heures à 19 heures 30. Pour l'heure, les bénévoles ont reçu plus de boîtes destinées aux femmes que pour les hommes.

Mode d'emploi si vous voulez offrir une boîte de Noël solidaire

Le principe est simple : mettre cinq petites attentions dans une boîte à chaussure : "Un produit bon, une tablette de chocolat, un gâteau ou quelque chose de salé - un loisir, un livre, un jeu - un mot doux, une carte de vœux, un poème ou encore un dessin d'enfant - _un produit d'hygiène_, neuf et pas dangereux. Les rasoirs par exemple ne sont pas acceptés - et quelque chose de chaud comme des gants, un bonnet ou une écharpe", explique Cindy. Mais la bénévole précise qu'il "ne s'agit pas de se débarrasser des vieilles choses que l'on a dans son placard. C'est une bonne action, certes, mais il faut y mettre du cœur. Il faut que ce soit une belle boîte qu'on aimerait offrir à un proche, ou que l'on aimerait recevoir. Il ne faut pas oublier que ces personnes n'ont rien demandé. Nous souhaitons leur faire plaisir en ces périodes de fêtes".

Ces cadeaux seront ensuite distribués par l'Ogfa (Organisme de Gestion des Foyers Amitié), le plan anti-solitude de la ville de Pau, la mission locale, le collectif citoyens Pau Charity et par d'autres associations.