Charente-Maritime, France

A l'occasion des derniers retours de vacances et de la rentrée qui approche, France Bleu La Rochelle récompense les automobilistes vigilants. Vous n'oubliez jamais votre clignotant ? Vous ne répondez pas à vos textos au volant ? Vous laissez passer les piétons ? Et bien, vous serez peut-être récompensés !

Notre journaliste Marie-Laurence Dalle sera ce vendredi 31 août sur la route avec des gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière. Entre 7 heures et 9 heures, ils sillonneront les routes de Charente-Maritime... et suivront pendant quelques kilomètres un automobiliste. Et s'il ne commet pas d'erreurs au volant, il sera récompensé : une carte essence de 60 euros, un kit bluetooth et d'autres cadeaux.

Une opération en partenariat avec la préfecture de Charente-Maritime et Info Trafic 17.

Une opération qui aura lieu régulièrement... à chaque départ en vacances ou en week-end prolongé.