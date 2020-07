Les plaisanciers sensibilisés à l'environnement dans la baie d'Aigues-Mortes

Plus d'une trentaine d'agents des Affaires maritimes, de la Gendarmerie ou des Douanes sur l'eau, ce mardi 28 juillet, dans la baie d'Aigues-Mortes, pour contrôler les plaisanciers. Des contrôles et de possibles amendes, mais surtout une mission d'information à la sécurité et à l'environnement.

Tous les ans, chaque été, et plusieurs fois entre juillet et août, grande opération de contrôle en baie d'Aigues-Mortes de tout ce qui flotte et de tous ceux qui naviguent. Ce mardi 28 juillet 2020, environ 30 personnels des Affaires maritimes, de la Gendarmerie maritime et territoriale ou des Douanes ont contrôlé, du Grau du Roi à Palavas, les petits pêche-promenade, les jets skis ou les plaisanciers.

Pour conduire un bateau aussi, il faut un permis

"Bonjour messieurs-dames, Affaires maritimes, nous venons vous contrôler, pouvez-vous nous montrer vos gilets de sauvetage s'il vous plaît ?" C'est l'entame classique de tout contrôle, avant de passer à bord. Et tout est passé en revue : gilets de sauvetage, extincteur, fusées de détresse, armement de sécurité... puis viennent les papiers du navire et le permis. 5 minutes si tout est en ordre, et c'est terminé. Viennent alors les conseils aux plaisanciers : respect de l'environnement et en mer, pour appeler les secours avec un portable, c'est le 196.

Les herbiers de posidonie, très fragiles

Aussi bizarre que ça paraisse, Laurent Cassius, le patron des Affaires maritimes dans le Gard et l'Hérault, demande à ses troupes de marteler ce rappel aux plaisanciers : "Il ne faut pas jeter ses poubelles par-dessus bord, parce que ce sont des comportements que l'on a vus." Autre rappel, la protection des herbiers de posidonie : "Pour s'arrêter un bateau va mouiller son ancre et, en la remontant, peut arracher un herbier de posidonie. Or des logiciels existent, "Donia" par exemple, qui indiquent où sont ces herbiers pour éviter de jeter son ancre dans un herbier de posidonie."