Opération coup de poing en gare de Sélestat, "plus aucune circulation des trains pour l'instant"

Ils ont décidé de descendre sur les rails. Plusieurs syndicats et organisations, dont Sud Rail et le collectif "On crèvera pas au boulot", ont organisé une action ce jeudi matin en gare de Sélestat, contre la réforme des retraites. Selon un syndicaliste contacté sur place, ils sont "une petite centaine".

Une "petite centaine" de manifestants sur place - Sud Rail

Alexandre Welsch, secrétaire régional Sud Rail, l'affirme à 7h30 : "plus aucune circulation ne transite en gare de Sélestat actuellement. Les manifestants ont décidé d'envahir les voies, et il y a une petite casserolade ! Pour l'instant, il n'y a qu'une petite patrouille de police, mais on s'attend à être délogés rapidement."

La circulation des trains est interrompue © Maxppp - Sud Rails

Selon lui, les usagers "applaudissent, malgré que le fait qu'ils n'ont pas de train. C'est une opération coup de poing : ils préfèrent perdre quelques minutes à attendre leur train que deux ans en fin de carrière."