Opération d'abandon d'armes : 1 300 modèles récupérés en Meurthe-et-Moselle

Une semaine d'une opération "d'abandon simplifié d'armes". Elle a eu lieu ces derniers jours dans tout le pays pour tenter de récupérer des modèles non déclarés ou les enregistrer, si les propriétaires le souhaitaient. En Meurthe-et-Moselle, 4 sites de collecte ont ainsi été installés dans des commissariats et des gendarmeries. Ces derniers ont récupérés 1 295 armes abandonnées sur les 8 jours de l'opération.

Le dépôt encore possible

En parallèle, 556 autres armes ont pu être enregistrées via le SIA, le Système d'information sur les armes, procédure obligatoire si vous détenez un modèle. Arnaud Cochet, le Préfet de Meurthe-et-Moselle "salue la forte mobilisation des habitants du département". Et ajoute qu'il est toujours possible d'abandonner des armes non déclarées tout au long de l'année, en passant par le site Internet du SIA .