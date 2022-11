Opération d'abandon d'armes à l'État : la liste des sites de collecte en Provence

L’État attend vos armes non déclarées ! À partir de ce vendredi 25 novembre et jusqu’au 2 décembre, vous pouvez "abandonner" vos armes non déclarées sans risquer aucune poursuite judiciaire ou administrative. Les préfectures ouvrent des "armodromes" dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Les particuliers pourront abandonner armes à feu, armes de poing, armes blanches et petites munitions © Maxppp - PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP À partir de ce vendredi 25 novembre 2022 et jusqu’au 2 décembre, vous pouvez "abandonner" le vieux fusil de chasse hérité de votre oncle ou de l’arme de guerre retrouvée dans le grenier de votre maison sans risquer aucune poursuite, ni judiciaire ni administrative. Vous pouvez aussi, et toujours pendant une semaine sans aucune poursuite, faire une demande officielle d'enregistrement dans le système d'information sur les armes (SIA). ⓘ Publicité Cette opération d’"abandon d’armes à l'État" est organisée pour la première fois dans tout le territoire par le ministère de l’Intérieur qui estime que deux millions de personnes détiendraient une arme non déclarée en France. L'objectif est de lutter contre la prolifération des armes, trop souvent impliquées dans les crimes et délits (300 procédures depuis le début de l'année au tribunal de Toulon, par exemple) mais aussi dans les accidents domestiques. Les particuliers sont donc appelés à déposer les armes à feu, les armes de poing, les armes blanches et les petites munitions dans des "armodromes" ouverts de 9h à 17h sans interruption jusqu'au 2 décembre. Pour le département du Var Hôtel de police, commissariat

1 rue du Commissaire Morandin

83000 Toulon

1 rue du Commissaire Morandin 83000 Commissariat de police

22 rue Olivier Descamps

83300 Draguignan

22 rue Olivier Descamps 83300 Peloton motorisé de gendarmerie

impasse de Bonneval, proche de la sortie 34 de l’autoroute A8

83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Pour le département des Bouches-du-Rhône Brigade territoriale autonome d'Aix-en-Provence

Quartier des Trois Sautets, 28 avenue Henri Malacrida

13100 Aix-en-Provence

Quartier des Trois Sautets, 28 avenue Henri Malacrida 13100 Brigade territoriale autonome d'Arles

1, boulevard des Lices

13200 Arles

1, boulevard des Lices 13200 Commissariat du 8e arrondissement

38, boulevard Baptiste Bonnet

13008 Marseille

38, boulevard Baptiste Bonnet 13008 Commissariat de Martigues

Avenue du Commandant l'Herminier

13500 Martisgues Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les forces de l’ordre peuvent se rendre à votre domicile. Une ligne téléphonique dédiée à l’opération est ouvert, dans chaque département jusqu’à vendredi prochain, de 9h à 17h, week-end compris : Var : 04 94 18 82 26

