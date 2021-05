Opération de contrôle des terrasses à Châtelet : pas facile de respecter le couvre-feu à 21 heures

Avec le retour des beaux jours, les terrasses parisiennes étaient pleines à craquer ce vendredi soir. Comme tous les jours, la police a procédé à des contrôles pour veiller à ce que le couvre-feu à 21 heures soit bien respecté. À Châtelet, les clients ont tenu à profiter des derniers rayons de soleil jusqu'au bout.

"Petite marge de tolérance"

À 21 heures pile, la patrouille s'élance rue des lombards et s'arrête aux terrasses. Soufiane et Claire finissent leur verre cul sec. "C'est très difficile de rentrer chez soi, mais on a pas le choix !" À21h05, ils échappent de justesse à la verbalisation. "Il y a une petite marge de tolérance" , explique le commissaire Alain Chastrusse, "On comprend qu'il y ait un peu de temps entre le moment de quitter la terrasse et de payer. Mais cette marge est minime."

Bilan : une amende pour un restaurateur

Et seulement quelques minutes plus tard, un restaurateur rue Saint-Denis reçoit la première amende de la soirée. À 21h15, plusieurs clients sont encore attablés en terrasse. "On arrête de servir à 20h15, mais il fait beau et les clients ne veulent pas rentrer chez eux", indique Sabba, serveuse. Une amende et une mise en demeure en guise d'avertissement. Le gérant risque la fermeture s'il dépasse à nouveau le couvre-feu.

À 21h30, l'opération de contrôle se termine. Les terrasses du quartier sont toutes fermées, mais il reste quand même un peu de monde dans les rues.