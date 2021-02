Couvre-feu à Nantes : une personne sur trois en infraction

Y aurait-il du relâchement dans l'air ? C'est la question que posent les policiers de Nantes sur leur compte Twitter après l'opération menée mardi soir au rond-point de Rennes. Les fonctionnaires se sont postés à cet endroit entre 19h30 et 20h30. Dans ce laps de temps, ils ont contrôlé 87 automobilistes, 28 étaient en infraction et ont été verbalisés pour non respect du couvre-feu. Deux conducteurs ont été conduits au commissariat, l'un était sans permis, l'autre roulait en état d'ivresse.

Pour cette opération, 24 policiers ont été mobilisés.

Le couvre-feu entre 18 heures et 6 heures du matin est en vigueur sur l'ensemble de la France depuis le samedi 16 janvier.