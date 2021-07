IMAGES - Opération de contrôle en mer dans la baie de Saint-Jean-de-Luz

Les deux bateaux s'élancent vers le large et accostent les plaisanciers dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Les affaires maritimes organisaient une opération sécurité en mer ce dimanche. Alors que la saison estivale commence, il s'agissait de rappeler aux plaisanciers les règles élémentaires en mer, ainsi que de contrôler le matériel à bord des embarcations.

Les agents des affaires maritimes rappellent les règles en mer, et demandent ensuite aux plaisanciers de faire le tour du matériel de sécurité à bord de leur bateau. © Radio France - Anthony Michel

Des règles parfois oubliées

"Toute sortie en mer se prépare, explique Mohammed Saraoui, chef de l'Unité littorale des Affaires maritimes des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. "Elle se prépare par la connaissance de la zone de navigation, des conditions météo, de marée. Selon lui, il faut aussi prévenir un proche avant de partir, et surtout naviguer avec le gilet de sauvetage, car même s'il n'est pas obligatoire, il reste fortement recommandé, "le gilet est utile s'il est porté", insiste Mohammed Saraoui.

Une fois à bord des embarcations les agents questionnent les plaisanciers sur ces différents points et sur leur connaissance ou non des numéros à composer en cas d'urgence. "J'ai été assez surpris parce que bon, c'est quand même assez rare, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas les moyens d'alerte à la VHF fixe (radio) le canal 16 et depuis un téléphonie mobile, le 196" s'étonne Mohammed Saraoui après une intervention. Enfin, ils procèdent à la vérification du matériel de sécurité à bord, comme les lampes torches, ou les gilets de sauvetage.

Pas de contravention dressée aujourd'hui, il s'agit uniquement de pédagogie, hormis dans le cas d'excès de vitesse. Eux se soldent par des convocations devant un juge en vue d'un retrait temporaire de permis.

De la côte landaise jusqu'à la frontière

Une opération en fait répartie sur tout le littoral basco-landais, puisque la direction départementale des territoires et de la mer, la gendarmerie maritime ainsi que les douanes étaient mobilisés que ce soit à Saint-Jean-de-Luz comme sur tout le reste de la côte pour une grande opération. Une opération de pédagogie principalement pour éviter les drames. L'an dernier, 24 personnes ont perdu la vie en mer le long de la facade Atlantique.