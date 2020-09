Opération de déminage exceptionnelle ce mardi en rade de Brest

C'est la plus grosse munition jamais neutralisée en rade de Brest depuis 1945. Une mine marine allemande découverte dans le port de commerce le 24 août dernier va exploser ce mardi au beau milieu de la rade. L'engin pèse 970 kg pour 815 kilogrammes d'explosifs équivalent TNT. En mauvais état, il ne peut ni être désamorcé ni être déplacé sur une grande distance d'après les experts, qui ont donc préconisé un contre-minage.

Peu d'impact sur la faune

La préfecture maritime de l'Atlantique indique qu'il fallait rapidement neutraliser cette bombe, qui "fait peser une menace sur les usagers du port de commerce et au-delà, sur les habitants et bâtiments des quartiers alentours". Pour limiter l’impact sur la faune, les mammifères marins seront chassés de la zone par des mesures d'effarouchement.

La Sécurité civile sera chargée de relever puis de remorquer l'engin en rade de Brest. Le groupe des plongeurs-démineurs (GPD) Atlantique prendra ensuite le relais pour convoyer la munition jusque dans la zone d'opération et la faire sauter. La propagation de l'onde de détonation pourrait être ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde.

Interdit d'approcher

Le préfet du Finistère et le Préfet maritime de l'Atlantique ont pris une série de mesures pour assurer la sécurité au cours de l'opération.

Au port de commerce de Brest, toute activité sera prohibée dans un rayon de 360 mètres entre 14h et 18h. Ce périmètre sera évacué, et la circulation comme la navigation y seront interdites. Une surveillance sera mise en place.

En mer, toute activité nautique (voile, kayak, plongée, baignade, etc.) sera interdite sur un large secteur Nord-Est de la rade.

Les activités seront également réglementées entre 14h30 et 20h30 dans deux périmètres distincts. "Les navires de plaisance à moteur et de pêche seront interdits dans un rayon de 720 mètres autour de la mine durant son déplacement et son contre-minage." Quant aux navires de commerce, ils devront "respecter un rayon de sécurité de 1.500 mètres autour de la mine durant son déplacement et son contre-minage."