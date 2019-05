Opération de lutte contre les chats errants à Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne

Saint-Julien-du-Sault, France

C'est une pratique désormais très répandue dans les communes de l'Yonne : on stérilise les chats errants. C'est le cas en ce moment à Saint-Julien-du-Sault (Yonne) où la ville a signé, pour la deuxième année, une convention avec 30 Millions d'Amis.

Des pièges à chats disposés dans les zones signalées par des habitants

C'est Romuald Bouzin, agent communal depuis douze ans à Saint-Julien-du-Sault et lui-même propriétaire de chats qui est dévolu à cette tâche : "On va chez la dame. On dispose une caisse, avec les deux trappes vers le haut. On bloque avec la tirette. Quand le chat marche au milieu, ça déclenche le tout. Le chat est prisonnier."

On ne peut pas faire autrement que de les nourrir - Liliane, une habitante de Saint-Julien

Le centre-ville de la commune comporte des maisons anciennes parfois inoccupées où les chats errants trouvent refuge © Radio France - Renaud Candelier

Romuald intervient chez Michèle où sept chats errants ont établi domicile dans la chaufferie. Sa voisine Liliane est venue aider : "ils sont venus là, alors elle les nourrit, naturellement. On ne peut pas faire autrement que de les nourrir, ça fait mal au cœur. Mais les chattes, on n'arrive pas à les attraper."

Stérilisation et Tatouage

"Sauf avec le thon, le jambon", complète Michèle. La crainte c'est que ces chattes se reproduisent. Romuald en a attrapé deux la veille : "dès qu'on en capture deux, je les emmène chez le vétérinaire à Saint-Clément. Il les stérilise, il les tatoue et après je les ramène là où on les a capturé. C'est un partenariat entre la mairie et 30 Millions d'Amis."

Romuald Bouzin, agent communal à Saint-Julien-du-Sault, lors de la pose d'un piège à chat © Radio France - Renaud Candelier

Des frais en partie payés par l'association 30 Millions d'Amis

La commune paie la moitié des frais. Elle compte stériliser une quinzaine de chats, mâles et femelles et soigner ceux qui en ont besoin : "il y en a quelques-uns, livrés à eux-mêmes qui peuvent attraper des maladies et là cela peut devenir un réel problème", explique Romuald. Pour les femmes enceintes par exemple car les chats peuvent être vecteurs de la toxoplasmose.

De nombreuses communes impliquées dans l'Yonne

Dans l'Yonne ces dernières années, de nombreuses communes ont pratiqué la stérilisation des chats errants, par exemple à Sens, Vergigny, Villeneuve-sur-Yonne, Dixmont ou encore Coulanges-sur-Yonne. A Avallon, l'association Trois Petits Chats contribue aussi à la stérilisation des chats errants.