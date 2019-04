4.000 adolescents dans les arènes de Nîmes pour une opération de sécurité routière

3 accidents différents reconstitués devant 4.000 adolescents âgés de 14 à 17 ans : ce sont les arènes de la sécurité routière. C'est la phase la plus visible d'une opération de sécurité routière qui avait débuté dans les collèges et lycées à partir de témoignages de jeunes gens blessés.

Nîmes, France

Dans les arènes, après le bruit de l'accident qui s'entend jusqu'en haut des amphithéâtres, survient une demi-seconde, une seconde de silence total, tous les adolescents sont stupéfiés, le souffle coupé, choqués du bruit puis d'avoir vu le mannequin voler et atterrir 10 ou 15 mètres plus loin. Et tous de réaliser soudain ce qu'est un accident, en vrai, dans sa violence. En tout, ces 4.000 adolescents des collèges et lycées nîmois verront 3 accidents reconstitués : piéton/voiture, scooter/voiture et voiture/voiture. De vrais accidents reconstitués, de vrais accidents où 3 jeunes ont perdu la vie.

Parmi 4.000 autres adolescents, Annaëlle, Roxane, Aïna, Malvina et Faustine Copier

Une grande opération de sécurité routière à Nîmes car les chiffres du Gard ne sont pas bons : 63 personnes décédées sur les routes en 2018, un chiffre en augmentation depuis 3 ans. La préfecture y voit le retour de comportements à risques comme le non-port de la ceinture de sécurité et aussi l'accroissement de chocs frontaux particulièrement violents dans lesquels elle voit l'utilisation de "distracteurs" comme les téléphones ou le GPS. Une séance "choc" de prévention routière, un bon moyen de sensibiliser ces adolescents pensent de nombreux enseignants qui les encadraient.

Nicoles Brunet, professeur de mathématiques au lycée Albert Camus de Nîmes Copier

Le Gard n'est pas un très bon élève en matière de sécurité routière, et les adolescents de 14 à 17 ans représentent 3% des personnes tuées, des accidents qui se produisent essentiellement en agglomération et concernent principalement des adolescents de sexe masculin. Particularité nîmoise, deux piétons ont été impliqués dans des accidents au mois de février comme au mois de mars et le commandant de police Philippe Gadet, en charge de la sécurité routière sur les zones de compétence police dans le département ajuste son action et promet de nouvelles actions de prévention et de répression également.