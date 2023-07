Opération de sensibilisation à la sécurité routière sur l'aire d'autoroute de Champoux

Privilégier la pédagogie plutôt que la verbalisation ça a été le leitmotive des gendarmes ce samedi matin. De 10 heures à 14 heures tous les automobilistes interpellés pour un excès de vitesse de maximum 20 km/h ont pu participer à quatre minis ateliers pour éviter l'amende. Tous les "chauffards" ont dû passer par un stand de prévention contre l'alcool, de vérifications de l'état du véhicule et surtout par un simulateur de collision.

Pour terminer leur "stage" express de sensibilisation, tous ont dû passer par ce simulateur, ci-dessous, et tous se sont trompé sur l'allure à laquelle ils ont descendus la rampe. " Je dirais 25 km/h. Moi, je dirais 50", suppose Gérard et Martine. "7 km/h, seulement 7", leur rétorque Robert, un bénévole de la ligue contre les violences routières de Dole, présent sur l'aire.

Le simulateur de collision à 7 km/h. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les automobilistes qui subissent le choc du simulateur ont l'impression que ça va plus vite à cause de l'énergie cinétique. "Si vous roulez à 50 km/h et que vous pesez 80 kg, dans un choc frontal, vous passez à 880 kg", informe Aldo, un bénévole de la Ligue contre les violences routières.

Un des autres stands qui a fait réagir les personnes en excès de vitesse est celui sur l'alcool. Des lunettes simulent l'absorption d'une certaine quantité de verres et les participant doivent se déplacer sur un tapis. "C'est très difficile. C'est impossible de marcher droit. C'est un bon exercice, car quand je bois deux verres d'alcool, je ne me rends pas compte que j'ai la vision si trouble", avoue Victor.

Les gendarmes de leur côté espèrent que ces exercices leur permettront de prendre conscience des dangers de la route et leur éviteront des accidents sur la route des vacances.

