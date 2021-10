Une association sensibilise les Guérétois au risque d'AVC sur le marché de Guéret

Affaissement d'une partie du visage, paralysie d'un bras, d'une jambe, troubles de l'élocution... etc Ce sont les signes de l'AVC : Accident Vasculaire Cérébral. Des signes qu'il faut les prendre rapidement en charge pour éviter de lourdes séquelles. Alors pour sensibiliser la population de la Nouvelle-Aquitaine, l'association "AVC tous concernés" organise une tournée en bus dans toute la région. Il s'est arrêté sur le marché de Guéret pour sensibiliser autant les habitants que les commerçants.

"C'est important parce qu'un commerçant sur le marché de Guéret voit beaucoup de personnes âgées et dans 80 % des cas, les AVC ce sont des personnes de plus de 65 ans. Donc on ne sait jamais... un commerçant peut être confronté à un client qui fait un AVC. Et s'il est sensibilisé, il peut réagir plus vite" explique Philippe Ménard, président de l'Association. Chaque participant repart avec un tensiomètre, pour contrôler sa tension. Vincent a 19 ans, il est ostréiculteur, lui aussi estime nécessaire de savoir repérer les symptômes d'un AVC.

En Creuse, une trentaine de tensiomètres ont été distribués. A l'échelle de la Région, l'association souhaite en offrir un millier. Un tensiomètre parce que le risque de faire un accident vasculaire cérébral est multiplié par 9 lorsque l'on a de l'hypertension. La sédentarité aussi est un facteur de risque. Pour le réduire, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) suggère de faire 10.000 pas par jour.

Le bus de l'Association "AVC tous concernés" s'arrêtera à Limoges, Poitiers, La Rochelle et Bordeaux le 29 octobre, journée mondiale de l'AVC.