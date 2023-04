Opération de sensibilisation dans le Loiret : 5% des collégiens mettent la ceinture dans le car scolaire

C'est un car scolaire un peu particulier qui était stationné ce mercredi devant le collège Val de Loire à Saint-Denis-en-Val, un car capable de pivoter sur lui-même et donc de simuler un accident. Objectif de cette opération menée par Transdev, l'une des sociétés qui assure le transport scolaire sur le réseau Rémi de la région Centre-Val de Loire : sensibiliser les élèves sur l'importance d'attacher sa ceinture quand on monte dans un autocar.

Mettre la ceinture n'est pas encore un réflexe dans le car

Car ce geste, ils sont beaucoup trop nombreux à l'oublier : "On estime qu'en France, à partir du collège, seulement 5% des élèves bouclent effectivement leur ceinture dans le transport scolaire, explique Francis Jacob, consultant en sécurité, et animateur chez Agora formations, l'entreprise mandatée par Transdev pour cette opération. A cet âge, il n'y a plus d'accompagnement d'adulte à côté du chauffeur, et ils sont donc livrés à eux-mêmes."

Un constat qui n'étonne pas Marie-Claude Landry, conseillère principale d'éducation (CPE) au collège de Saint-Denis-en-Val. "Autant la ceinture est un réflexe dans le cadre de la voiture familiale, autant le transport scolaire reste assimilé à quelque chose d'assez festif, et les enfants sont dans une forme de désobéissance. Ajoutez à cela qu'il n'y a pas de ceinture dans les bus du réseau TAO : cela peut prêter à confusion, et ça ne facilite pas à faire passer les messages de sécurité." La problématique est réelle au collège de Saint-Denis-en-Val, où près de la moitié des 530 élèves empruntent les cars scolaires depuis Sandillon pour venir, et où l'acheminement vers les installations sportives se fait systématiquement en car.

Une simulation d'accident plutôt réaliste

D'où l'intérêt de ce genre d'opération de sensibilisation à laquelle ont participé les 130 élèves de 6e du collège. L'animation dure une vingtaine de minutes, et la simulation de l'accident en elle-même une quinzaine de secondes - mais, à la sortie, tous les enfants étaient impressionnés. "On était assis, le bus a commencé à se renverser, c'était au ralenti mais c'était impressionnant, raconte Malonn, élève en 6e. Il a fallu sortir par une fenêtre." "Heureusement qu'on avait la ceinture attachée, renchérit sa condisciple Héloïse, et quand on l'a enlevée, au début on avait presque l'impression de ne plus arriver à marcher, ça fait un peu peur quand même !"

Ce car scolaire simulateur d'accident est unique en Europe © Radio France - François Guéroult

L'objectif est atteint, conclut Francis Jacob : "à 95%, ils sortent de cette expérience en ayant compris l'utilité de la ceinture. Je ne prétends pas qu'ils seront 95% à s'attacher à l'avenir, mais si déjà il y a eu une prise de conscience, c'est un grand pas en avant." Ce car simulateur d'accident sera jeudi au collège Simone Veil à Pithiviers, puis vendredi à Montargis. Transdev transporte chaque jour 24.000 élèves dans le Loiret.

