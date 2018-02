Ce samedi après-midi, c'est bataille de fleurs au programme du carnaval de Nice et corso illuminé le soir. Jusqu'au 3 mars, la sécurité est renforcée sur la manifestation. Outre les contrôles systématiques de spectateurs aux entrées, via des portiques, des palpations, des ouvertures de sacs, avant chaque événement, les chars, des bus, et les tribunes Place Masséna sont inspectés. Des opérations de déminage effectuées par la police nationale.

Opération déminage au carnaval de Nice © Radio France - Marion Chantreau

12 000 à 14 000 spectateurs sont attendus à chaque manifestation. Avant de pénétrer dans le périmètre du carnaval, les chiens reniflent les points sensibles. Ils sont spécifiquement formés par des maîtres-chiens à la détection d'explosifs, d'armes et de munitions.

Il faut les guider, le chien doit être encouragé car les missions sont longues, mais ils ont généralement beaucoup d'initiatives et sont entraînés à travailler dans différents lieux.

Les chiens sont entraînés à renifler différents produits et poudres. La détection est organisée sous l'angle du jeu, explique le commissaire Rabah Souchi, responsable du pôle voie publique à Nice.