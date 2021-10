Opération de déminage sur la plage du Manéric à Batz-sur-Mer, onze maisons évacuées

Des obus retrouvés sur la plage à Batz-sur-Mer, on connaît. Mais une telle opération de déminage, là, c'est du jamais vu ! "De mémoire de Batzien, c'est effectivement la première fois que ça arrive, concède Frédéric Sauton, responsable de la communication à Batz-sur-Mer. On a connu des opérations de destruction d'obus retrouvés de manière fortuite mais _jamais de cette ampleur-là_." Dès mardi 19 octobre, et pendant deux - voire trois - jours, des démineurs vont fouiller le sable pour extraire une vingtaine d'anomalies métalliques.

Tout est parti de la découverte de trois obus de la Seconde Guerre mondiale sur cette plage début septembre. Ils ont déjà été détruits mais dans la foulée, des experts ont donc détecté la présence de métaux sous le sable. "Il ne s'agit pas forcément d'obus, ça peut être simplement des gros déchets métalliques", précise Frédéric Sauton. D'abord des fouilles sont prévues pour mettre au jour ces déchets qui seront ensuite regroupés au même endroit, enfouis dans le sable puis détruits.

Secteur bouclé de 8h à 17h

Par sécurité, onze habitations en bordure de plage doivent être évacuées : cinq le mardi et six de plus le mercredi de 8h à 17h. La route côtière, la RD 45, sera fermée à la circulation sur ces plages horaires également. Des déviations seront mises en place.

Sur l'ensemble de ces maisons, beaucoup sont des résidences secondaires inoccupées ces jours-ci. La plupart des habitants sur place, une dizaine au total, ont trouvé eux-mêmes des solutions de relogement le temps de l'opération. Une personne vivant seule, âgée de 92 ans, sera prise en charge par la mairie. Une demande globalement bien acceptée par les riverains, notamment parce qu'elle va permettre de rouvrir la baie au public, ce qui n'était plus le cas depuis début septembre. "Les plus anciens ne sont pas surpris parce qu'on est sur le Mur de l'Atlantique, on est à 100 mètres du musée du Grand Blockhaus, poursuit Frédéric Sauton. Ils sont habitués aux découvertes d'obus, cela arrive tous les deux ou trois ans. En revanche on n'avait jamais eu une opération de recherche ou de détection sur la totalité d'un site."

Ça va être un sacré feu d'artifice ! - Janine, une habitante évacuée

A 77 ans, Janine Gonichon fait partie des habitants évacués. Elle habite juste en face de la plage du Manéric. Quitter sa maison pendant l'opération, la retraitée est d'accord. Cependant, elle compte malgré tout assister - même de loin - à l'explosion. "Il paraît que ça fait un bruit épouvantable ! Je reviendrai dans l'après-midi pour entendre la 'pétarade' ! Ça va être un sacré feu d'artifice !", s'enthousiasme la riveraine.