Opération des forces de l'ordre sur la ZAD de Grabels

Une centaine de gendarmes interviennent ce jeudi sur la ZAD (Zone à Défendre) de Grabels. C'est là que sont installés depuis plusieurs mois, des militants opposés à la construction du LIEN (la poursuite du contournement nord de Montpellier entre Grabels et Saint-Gély du Fesc) dont les travaux ont commencé en début de semaine. Deux hélicoptères ont survolé la zone en début de matinée, plusieurs militants ont été interpellés.

Mercredi des incidents ont opposé ces militants aux forces de l'ordre sur la zone même du chantier, où là aussi, des gendarmes avaient été massivement déployés pour sécuriser les travaux.

Sur son compte Tweeter, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh justifie cette intervention "Pas d'impunité pour ceux qui agressent les forces de l'ordre et violent la loi"

Une violence disproportionnée et dispendieuse

De son côté, le groupe d'opposition municipale de Montpellier, Nous Sommes, dénonce cette opération. "Nous Sommes condamne ce déploiement massif et coûteux de forces de l'ordre qui seraient plus utiles ailleurs. Nous condamnons également le début des travaux à Saint Gély alors que le projet est contestable et contesté en particulier par l'autorité indépendante la MRAE mandaté par le Conseil d'Etat. Le Préfet Moutouh et le président du département, le socialiste Mesquida, engagent leurs responsabilités politiques et morales dans un projet écocide et climaticide d'un autre siècle. Nous condamnons fermement cette approche, cette violence disproportionnée et dispendieuse pour le contribuable, déjà vue lors d'expulsions récentes, qui commence à être la règle sur notre territoire."



Une nouvelle mobilisation contre le LIEN est prévue ce samedi devant la préfecture.

