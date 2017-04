Opération des Jeunes Agriculteurs pour savoir d'où vient la nourriture de l'hôpital de Laval

Après des demandes sans réponses, les Jeunes Agriculteurs sont passés à l'action. Ils sont venus devant l'hôpital de Laval pour savoir si la nourriture servie aux patients et au personnel était d'origine 100% française. La direction les a ensuite reçus pour les rassurer.

"Quand il y a le silence, il y a des doutes", confie Jérémy Trémeau, le président des Jeunes Agriculteurs 53 pour expliquer leur présence mardi matin devant l'hôpital de Laval. Ils veulent savoir d'où vient la nourriture, et surtout si elle est d'origine française pour soutenir les éleveurs : "On n'a pas eu de réponse par mail, alors nous voilà". Entouré d'une dizaine de membres, Sylvain Rousselet interpelle le directeur adjoint, venu à leur rencontre. "Auprès de qui vous vous fournissez ? Est-ce que c'est fait par appel d'offres ? On voudrait savoir. Est-ce que vous avez tendance à vouloir consommer du français au maximum ? On paie des impôts, des contributions sociales et ça serait normal que ça serve à faire vivre une économie française", argumente le vice-président des JA.

Pendant une heure, le vice-président de l'hôpital de Laval Philippe Vantalon (en face, au centre) égrène ses factures et rassure les Jeunes Agriculteurs. © Radio France - Fabien Burgaud

En majorité d'origine française

La réponse du vice-président de l'établissement, Philippe Vantalon ne se fait pas attendre. Il reçoit dans une salle de réunion et égrène les dernières factures. Tout est d'origine française côté volaille ou encore viande bovine. Mais il y a des exceptions comme l'agneau, qui vient en partie du Royaume-Uni. Il explique aussi que la majorité des denrées est gérée régionalement depuis Cholet qui fournit ensuite des dizaines d'hôpitaux. "Il y a une grande exigence de qualité et nous essayons au maximum d'acheter français", continue Philippe Vantalon. Des explications qui rassurent globalement les JA."On voit qu'ils accordent une grande importance à avoir ces produits de qualité, qu'ils restent dans une démarche sanitaire très contrôlée. Et on sait que nos producteurs français sont reconnus pour cette qualité donc on peut se mettre en ordre de marche pour y répondre" Mais il faut aussi des efforts dans les entreprises privées, conclut Sylvain Rousselet. Pas que dans le public."