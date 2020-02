Opération désamiantage dans les anciens thermes d'Aix-les-Bains

C'est "un enjeu de santé publique" selon le président de l'entreprise de désamiantage. Les anciens de thermes d'Aix-les-Bains, qui sont en plein réaménagement, sont actuellement désamiantés. L'opération a débuté en janvier et se terminera au mois de mai. Une dizaine d'ouvriers travaillent sur le chantier.

Les anciens thermes, depuis l'extérieur © Radio France - Luc Chemla

L'objectif est d'enlever tous les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante, une fibre naturelle anciennement très utilisée dans le monde du bâtiment mais nocive pour nos poumons. La mission n'est pas aisée car l'amiante est présente un peu partout dans les thermes, comme par exemple dans les joints de la mosaïque.

Les bassins sont désimantés © Radio France - Luc Chemla

Environ 1.000 prélèvements ont déjà été fait. Le désamiantage se concentre notamment sur les anciens bassins et la coupole. L'opération étant très délicate est dangereuse, un important dispositif de sécurité est mis en place.

Un important dispositif de séucirté est mis en place sur le chantier © Radio France - Luc Chemla

Les ouvriers doivent porter des combinaisons lorsqu'ils vont dans une zone où il y a de l'amiante, et pas plus de deux heures d'affilées, puis tout jeter et prendre une douche. Plusieurs sas sont également installés ainsi que des extracteurs d'air.

Cette opération désamiantage a tout de même un coût : 900.000 euros.