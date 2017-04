Opération déstockage à la Ressourcerie de Tours

Chaque dernier samedi du mois, la Ressourcerie de Tours organise un grand déstockage des nombreux objets qui lui sont donnés. Vaisselle, vêtements, lampes, cadres mais aussi du matériel recyclé et réparé pendant les ateliers organisés par l'association La Charpentière.

Opération destockage à la Ressourcerie de la Charpentière à Tours ! Cette association collecte toute sorte d'objets qu'elle restaure, recycle, répare, pour les revendre à petit prix et lutter contre le gaspillage.

Il y en a devant les locaux mais aussi à l'intérieur, dans la boutique. © Radio France - Adèle Bossard

La ressourcerie La Charpentière, à Tours © Radio France - Adèle Bossard

La collecte est telle que chaque dernier samedi du mois, un grand déstockage est organisé, comme une grande brocante, en parallèle des ateliers de recyclage de l'association. Au plus grand bonheur des Tourangeaux ! De la vaisselle, des vêtements, des cadres, des lampes... il a déjà des dizaines de personnes, dès l'ouverture.

On peut acheter des objets d'occasion à très petits prix ou des objets réparés et recyclés sur place. © Radio France - Adèle Bossard

Le principe, c'est à la fois de vendre les nombreux objets qui ont été donnés à l'association... Mais on trouve aussi des objets réparés, recyclé, à la Ressourcerie. L'association organise des ateliers pour réparer de vieux objets et les remettre en état de marche. On trouve ainsi de vieilles radio, de l'électro-ménager, cafetière, grille-pain, mais aussi un piano par exemple !

Dans le grand bric-à-brac, de la vaisselle, des lampes, des vêtements, de l'électroménager... © Radio France - Adèle Bossard

La prochaine grande opération déstockage aura lieu le 20 mai à la Ressourcerie de Tours. D'ici là, les adhérents de l'association peuvent toujours participer aux ateliers.