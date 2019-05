Opération "école morte" à l'école Chanteranne de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Le projet de loi du Ministre de l'Education National est trop flou. Après les enseignants dans la rue, jeudi, c'est au tour des parents d'élèves ce vendredi, de se faire entendre. L'appel national à la grève a été lancée sur Facebook et a obtenu le soutien des fédérations de parents d'élèves FCPE et PEEP.

"Il n'y a pas cours aujourd'hui", répète Cécile, présidente de l'association des parents d'élèves, à 8h30 aux quelques enfants qui arrivent malgré tout avec le cartable sur le dos. Scotchées au portail, il y a deux banderoles sur lesquelles il est écrit : "école morte" et "non à la loi Blanquer".

Deux banderoles sont scotchées au portail de l'école © Radio France - Tristan Barraux

La direction confirme que 70% des élèves étaient absents ce jour-là. pour ceux qui sont quand même venus, c'était journée coloriage. "On leur a demandé de ne pas faire cours aujourd'hui, c'est un service minimum d'accueil"

Un concentré d'incertitude

Cette nouvelle réforme fait peur aux parents d'élèves. "On nous dit qu'il y aura moins d'enfants par classe. mais comme il n'y a pas d'ouverture de classe, on ne sait pas où vont aller les élèves qui sont en surnombre", grogne-t-elle. Et de poursuivre : "Il n'y a plus de carte scolaire, donc on a peur de la distance. Pour ceux qui habitent à la campagne, il faudra peut être faire 20 km pour emmener ses enfants à l'école."

L'association s'est donc réunie et a passé au crible cette nouvelle réforme. Ils ont rédigé une lettre qu'ils remettront aux sénateurs du Puy-de-Dôme prochainement, pour proposer des amendements précis.

Cette nouvelle loi est en ce moment discutée au Sénat qui remettra une version finale le 21 mai. Mais c'est l'Assemblé Nationale qui aura le dernier mot. "Jusque là il est encore temps de se mobiliser si on peut"