Opération escargot des artisans ce matin sur la rocade de Tours contre les charges du RSI

Cette opération menée par une soixantaine d'artisans du Sud-Touraine et du Nord-Vienne provoque d'importants bouchons sur la rocade de Tours. On compte deux cortèges qui mènent des opérations escargot à 30 km/h contre les charges du RSI.

La circulation sur la rocade de l'agglomération tourangelle est très ralentie dans les deux sens depuis ce matin 6h par une opération escargot d'artisans en colère. Ils sont une soixantaine au total, venus du Sud-Touraine et du Nord-Vienne, à mener des opérations escargot à l'aide d'une trentaine de véhicules et dans les deux sens de circulation visiblement.

Opération escargot à 30 km/h sur les deux axes de la rocade

Leur colère est dirigée contre le RSI, le Régime Social des Indépendants qui représente pour eux des charges insupportables. C'est une action d'artisans indépendants et non syndiqués. Philippe est un artisan du Sud de l'Indre-et-Loire, et il estime que le RSI tue les petites entreprises.

J'ai une collègue qui s'est installée depuis 1 mois et demi, et on lui demande déjà 3000 euros de charge

Avec le RSI selon lui, pas moyens de discuter. Vous recevez un papier et vous devez payer la somme qui est indiquée. Ces gens là ne savent même plus comment arrive à calculer les charges. On arrive pas à s'en sortir, d'où cette opération.

Il nous reste plus rien. Et quand vous avez trop donné, il ne vous rembourse rien

Cette opération doit se dérouler une bonne partie de la matinée.