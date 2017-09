Opération escargot des forains sur l'A7 en direction de Marseille

Les forains profitent des manifestations contre la réforme du code du travail ce mardi pour protester contre une série de mesures imposées par le gouvernement. Une opération escargot perturbe la circulation sur l'A7 vers Marseille.

Des forains manifestent ce mardi matin contre la réforme du travail dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Une opération escargot est menée depuis 10 heures sur l'autoroute A7 entre les Pennes-Mirabeau et le Vieux-Port à Marseille, provoquant plusieurs kilomètres de ralentissement : 7,5 km sur 3 voies à 11H. Sur l'A55 en direction de Marseille, les automobilistes rencontrent des difficultés de circulation entre le Rove et les Pennes-Mirabeau.

Contre l'obligation de caisses enregistreuses dans les fêtes foraines

"On nous met dans des espaces qui ne sont pas adaptés pour les fêtes foraines" explique Joël Gourgues, qui représente l'association de forains Cid'Europe basée à Marseille qui reproche également au gouvernement le lancement d'appels d'offres pour l'organisation des fêtes foraines ainsi que l'obligation de caisses enregistreuses et une taxe à l'essieu sur les véhicules. "On ne peut plus travailler correctement", insiste Joël Gourgues sur France Bleu Provence.

Menace de blocage de péages autoroutiers

Des camions devaient également bloquer le péage de Puget-sur-Argens (Var) ainsi que celui de Lançon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)