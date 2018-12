Opération escargot entre Réalmont et Albi à l'initiative d'entreprises de travaux publics

Albi, France

Une opération escargot est en cours ce mercredi matin depuis l'aube dans le Tarn. Une centaine de camions de BTP et des tracteurs sont partis de Réalmont en direction d'Albi et de sa rocade. Après s'être arrêté un temps à la sortie d'Albi, le cortège doit ensuite se rendre à Saint-Sulpice-la-Pointe et à Castres. Des ralentissements sont à attendre sur la N88 depuis le Le Garric jusqu'à Massac-sur-Tarn.

Operation escargot pour une centaine de camions des travaux publics sur la rocade d'Abi. Ils réclament l'annulation de la hausse du gasoil non routier (GNR)#albi#GiletsJaunes#Carburantpic.twitter.com/yOLhQER3WQ — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 5, 2018

L'opération a commencé avant même le lever du jour - Fabien (manifestant)

Inspiré par les gilets jaunes

Ces entrepreneurs du BTP surfent sur la colère des gilets jaunes puisqu'ils protestent contre la décision du Premier ministre, mardi, de suspendre les taxes sur le carburant. Ils souhaitent une annulation pure et simple de la taxation sur le GNR (gazole non routier).