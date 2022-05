Un "vélo fantôme" pour rendre hommage à Pierre-Thomas, tué à vélo dans un accident à Saint-Jean-de-Braye

Six mois après la mort dramatique de Pierre-Thomas, âgé de 13 ans, renversé par une camionnette alors qu'il circulait à vélo, un hommage a été rendu à la jeune victime, ce samedi à Saint-Jean-de-Braye. Environ 150 personnes se sont réunies au niveau du rond point du Capitaine Jean, où l'adolescent a été tué. Une soixantaine de cyclistes sont d'abord partis de la Place de Loire pour rallier le giratoire. Des fleurs et un vélo peint en blanc, un "vélo fantôme" ou "ghostbike" y ont été symboliquement déposés. Une opération déjà mise en place deux fois en moins d'un an, à Saint-Denis-en-Val et Fleury-les-Aubrais, qui vise aussi à sensibiliser les automobilistes.

Un cortège d'environ 60 cyclistes a rallié les quatre kms qui séparent la place de Loiret du rond-point du Capitaine Jean, à Saint-Jean-de-Braye, où Pierre-Thomas a perdu la vie. © Radio France - Thomas Vichard

Derrière cette action, les associations Dammo (Droit Accessibilité Mobilité Métropole Orléans) et Vélorution, organisatrices, veulent inviter la Métropole d'Orléans à repenser l'aménagement de leurs pistes cyclables. "La pratique du vélo dans la Métropole, relève parfois du combat. Un combat pour rester en vie", a notamment lancé l'une des porte-paroles de Dammo lors de son discours.

Des élus locaux "frileux" ?

Le giratoire où Pierre-Thomas a perdu la vie est plutôt représentatif de la situation. Une bande cyclable peinte au sol tout autour du rond point, juste devant les signalisations de "cédez-le-passage". "On risque à chaque instant de se faire heurter par une voiture, et il est énormément fréquenté, c'est dangereux", affirme Eric, un cycliste de Saint-Jean-de-Braye qui emprunte quasi quotidiennement l'emplacement, venu apporter son soutien à la famille endeuillée. "C'est important d'être là, il faut se faire entendre, pour qu'on ait de vraies voies cyclables et que ce soit protégé", explique Claudine, elle aussi Abraysienne.

Le problème selon Yann Pierens, président de l'association Dammo, c'est que les élus locaux ne semblent pas très sensibles à cette question : "on est résignés, on dialogue en permanence avec les élus, mais il y a encore un gros frein aujourd'hui, dès qu'il faut toucher la place de la voiture, ils deviennent frileux."

Aménagements provisoires à venir sur le rond-point

Des élus, le père de Pierre-Thomas, Pierre-Jérôme Chompret, aurait aimé en voir lors du rassemblement. "C'est gênant, personne n'est venu représenter la commune, mais il y aurait pu avoir au moins quelqu'un de la Métropole... Ce sont des anonymes, que je ne connais pas, qui ont fait plus de choses que des responsables de la ville où j'habite", affirme-t-il entre tristesse et colère.

Des aménagements provisoires doivent être mis en place sur ce rond point du capitaine jean très accidentogène. En mars dernier une cycliste chevronnée s'y est fracturée le bassin après avoir été, elle aussi, percutée par une camionnette.

