La ville de Périgueux lance une "opération hirondelles" pour qu'elles chassent les moustiques

En partenariat avec la LPO, la ville de Périgueux lance "l'enquête Hirondelle ". Objectif : former une groupe de volontaires pour recenser les nids et installer de nouveaux nichoirs au besoin, afin que les volatiles soient plus nombreux à chasser les moustiques l'été venu.

La ville de Périgueux lance une "enquête hirondelle" avec la collaboration de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). La commune envisage un recensement des individus de trois espèces présentes dans ses murs afin de les protéger et d'augmenter leur nombre. Objectif : que les volatiles en plus grand nombres débarrassent la ville des moustiques présents en été.

Une action citoyenne

Et pour mener le projet à bien tout le monde est invité à participer à cette "action citoyenne". En avril et mai, des réunions d'informations et des rondes sur le terrain seront organisées afin de former les observateurs d'hirondelle. A la rentrée scolaires 2023, des ateliers de construction de nichoirs seront proposés aux élèves qui pourront les installer dans la ville en décembre, période de reproduction des oiseaux. La ville espère ainsi augmenter le nombre d'hirondelle de fenêtre, de martinet noir et d'hirondelle de roches présents dans ses murs.

Des espèces surveillées

L'hirondelle de fenêtre, est une des espèces inscrites sur la Liste Rouge des espèces menacées en France. Passée de "peu concernée" en 2008 à "quasi menacée" en 2016, aujourd'hui l'hirondelle de fenêtre est protégée par un arrêté ministériel daté de 2009 pour tenter de freiner la disparition des membres de l'espèce.

Les causes de cette disparition progressive sont multiples : les prédateurs, la destruction des nids, l'utilisation de pesticides qui réduit drastiquement la quantité d'insecte principale composante de leur régime alimentaire, l'urbanisation qui rend plus difficile la construction de nid à base de boue et de brindilles, les dérèglements climatiques, ces oiseaux migrateurs se faisant parfois surprendre par le froid à leur retour.

Pour participer à l'enquête hirondelle joindre la LPO à cette adresse : fanny.rey@lpo.fr.