Opération inédite d'abandon simplifié d'armes partout en France et notamment dans le Morbihan

C'est le lancement ce vendredi de l_'_opération simplifiée de dépôt d'armes organisé par les préfectures. Il s'agit notamment de récupérer les armes non déclarées. C'est une première en France métropolitaine. Explications avec Claire Liétard, sous-préfète du Morbihan.

France Bleu Armorique : Pourquoi organiser une telle opération ?

Claire Liétard, sous-préfète du Morbihan : "Effectivement, c'est une opération d'abandon d'armes qui est organisée par le ministère de l'Intérieur au niveau national et qui est déclinée dans chaque département français. Ce qui est vraiment visé, c'est les abandons d'armes, les armes trouvées ou héritées. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous faites du rangement et vous tombez sur une arme qui appartenait à vos aïeux, et bien ce sont ces armes là qui sont qui sont visées.

Un fusil, un vieux pistolet par exemple ?

Voilà, c'est ça, votre grand-père qui faisait de la chasse, qui a laissé dans le grenier son fusil. Effectivement, vous n'êtes pas à l'aise d'avoir cette arme, vous ne savez pas si elle est déclarée ou pas déclarée. Et bien cette opération vous concerne.

Ce qui est intéressant dans cette opération c'est que vous ne regardez pas la provenance des armes. Elles peuvent ne pas avoir été déclarées ?

Oui, absolument. C'est très souvent quand on découvre chez soi une arme et dans la plupart des cas, ce sont des armes de chasse. On ne sait pas en fait si l'arme a été déclarée ou pas. Donc c'est important de le savoir d'abord pour vous même puisque ça vous protège de connaître le statut de l'arme. C'est déclaré, pas déclaré. Et puis, si vous ne souhaitez pas la garder, bien évidemment, elle est déposée dans les quatre points de collecte qui existent dans le Morbihan : à Ploërmel, Pontivy et Saint-Avé Languidic.

Il y a beaucoup d'armes non déclarées ?

Les chiffres qui sont donnés au niveau national, c'est environ deux millions d'armes qui seraient non déclarées sur le territoire métropolitain.

Et que vont devenir les armes que vous allez pouvoir recueillir pendant cette semaine ?

Elles ont vocation à être détruites. Sauf effectivement cas très particuliers pour des armes qui auraient vraiment une valeur historique, mais ce sera du cas par cas.

Si on ne peut pas se déplacer sur les sites dédiés, on peut prendre un rendez-vous ?

Absolument, si vous êtes une personne à mobilité réduite ou si vous n'avez pas de moyen de déplacement, ce qui vous est demandé, c'est de prendre contact au 02 97 27 48 64 pour le Morbihan et nous organiserons la récupération de vos armes, mais à une date ultérieure, c'est-à-dire après cette semaine d'opération qui se poursuit jusqu'au 2 décembre.