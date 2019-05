Opération "Motards Responsables" à Nancy : rappel des bonnes conduites pour éviter les accidents

La préfecture de Meurthe et Moselle a organisé ce samedi l'opération "Motards Responsables" pour sensibiliser les amateurs de deux roues aux codes de bonne conduite et à la prévention des risques quand on roule à moto.

Nancy, France

Ils se sont donnés rendez-vous sur le parking du Zénith à Nancy. Une vingtaine de motards se sont inscrits pour participer aux différents ateliers mis en place par les services de la sécurité routière en Meurthe et Moselle. Au programme, un atelier théorique sur la conduite à moto et la réglementation en vigueur et un autre atelier, plus pratique, qui consiste à maîtriser ses trajectoires. "Très utile" explique Pascal. Lui et son épouse s'apprêtent à partir faire le tour de la Corse à moto "C'est un long périple, ma femme roule un peu moins que moi, c'est la raison pour laquelle, j'ai voulu que l'on s'inscrive tous les deux, afin de faire une petite piqûre de rappel des règles et faire vérifier nos motos. Je suis motards depuis 20 ans mais j'avoue que j'ai oublié certaines règles".

Reprise en main des motos avant l'été © Radio France - Mohand Chibani

Les motards représentent 23% du nombre de tués sur les routes en France

En Meurthe et Moselle, le nombre de motards tués sur les routes en 2018 a diminué par rapport à 2017 avec 4 victimes, représentant 12% des tués sur les routes du département mais au niveau national, les deux roues motorisés représentent 23% du nombre de victimes, d'où l'importance de sensibiliser encore et encore rappelle Morgan Tanguy, le directeur de cabinet du préfet et coordinateur sécurité routière en Meurthe et Moselle "L'objectif de cette opération, c'est de sensibiliser aux dangers de la route, les motards sont les premiers concernés par les accidents mortels. Au niveau national, ils représentent _23% du nombre de tués pour 2% du trafic_. Donc ces actions de sensibilisation sont absolument nécessaires. Elles sont sont encadrés par des professionnels, comme les inspecteurs du permis de conduire, les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière ou encore les motards de la douane. Ils distillent les conseils de bonne conduite lorsqu'on est à moto."

A chaque sortie à moto, j'évite un ou deux accidents

"ça peut arriver aux plus aguerris" souligne François, motard depuis 30 ans "Pas plus tard que ce matin, ne venant ici, un automobiliste a ouvert brusquement sa portière, que j'ai évité à la dernière seconde. Vous savez, à chaque fois que je sors avec ma moto, je suis exposé à un ou deux accidents à chaque fois. être motard demande une attention de tous les instants".