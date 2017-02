Opération nettoyage quartiers Sainte-Anne et Saint-Acheul à Amiens

Le quartier Sainte-Anne et une partie du quartier Saint-Acheul vont être nettoyés de fond en comble dès ce lundi et jusqu'à jeudi. Pendant quatre jours, la ville d'Amiens déploie tous ses agents sur la zone pour une grosse opération propreté.

On fait place nette quartier Sainte-Anne et dans une partie du quartier Saint-Acheul à Amiens ! Grosse opération propreté dès ce lundi matin et jusqu'à ce jeudi. La mairie déploie tous ses agents, soit une soixantaine, pour nettoyer le secteur.

"Cela ne peut pas faire de mal" pensent beaucoup d'habitants du quartier, comme Josiane qui s'arrête devant une bouteille en plastique laissée sur le trottoir. "Cela me gêne, reconnaît-elle, je ne comprends pas qu'on ne la mette pas à la poubelle". Mais son bon sens n'est pas encore partagé par tout le monde. Alors ce nettoyage en profondeur est le bienvenu pour Brigitte, une riveraine : "c'est très bien, surtout qu'il y a de nombreuses crottes de chien dans le quartier".

La propreté perdure-t-elle après le passage des agents ?

Mais ces opérations organisées tous les quinze jours dans des secteurs différents d'Amiens ont-elles des effets dans le temps ? Une fois l'intervention des agents terminée, le quartier est absolument nickel. Combien de temps le reste-t-il se demande Dominique, un habitant : "malheureusement, il va falloir le faire plusieurs fois, car l'incivilité des gens fait que ce n'est pas parce qu'on nettoie leur quartier qu'ils le gardent propre" regrette cet homme.

"Ce n'est pas parce qu'on nettoie un quartier que les gens le gardent propre" - Dominique, un riverain

Pourtant, le chargé de mission propreté à la ville d'Amiens assure que ces opérations ont des effets concrets. "Après notre passage, les gens font beaucoup plus attention et c'est normal, vous êtes plus tenté de garder votre rue propre quand elle est dans un bon état que lorsqu'elle est jonchée d'immondices, de déjections animales et de papier" explique Guillaume Dufour.

Des points d'information installés pour dispenser les bons réflexes

Pendant les quatre jours d'opération propreté quartiers Sainte-Anne et Saint-Acheul, deux points d'information sont installés aux croisements des rues Pointin et Cottenchy, puis Cagny et Raoul. La ville y donne des renseignements et distribue des guides propreté. On peut aussi venir y déposer les vieux téléphones portables, les ampoules basse consommation et les piles usagées.