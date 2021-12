Le Noël Solidaire du Secours Populaire, en partenariat avec France Bleu Nord, a permis de récolter plusieurs dizaines de jouets et de friandises.

Opération Noël Solidaire : 63 caddies remplis dans les supermarchés du Nord et du Pas-de-Calais

Les caddies ont été remplis de jouets et de friandises.

C'est Noël avant l'heure dans les supermarchés de la région ! L'opération "Noël Solidaire", organisée par les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais du Secours Populaire, a rencontré un grand succès. Au total sur 10 supermarchés de la région, l'association a récolté 63 caddies remplies de jouets et de friandises. Cette opération était menée en partenariat avec France Bleu Nord et les Furets du Nord.

Dans le Nord, 19 caddies ont été remplis de jouets, et 4 caddies de friandises et produits alimentaires. Dans le Pas de Calais : 44 caddies ont été remplis avec l'aide de l'association Terre de solidarité.

Face au succès, le magasin Leclerc de Templeuve poursuit sa collecte à titre personnel pendant trois jours.