Dijon, France

Le principe est simple: il consiste à collecter de petites pièces, de un, deux ou cinq centimes qui encombrent le porte-monnaie et de les déposer dans une petite tirelire en cartons, une tirelire à retirez dans un bureau de poste. Ces tirelires sont disponible depuis ce mercredi 10 janvier. Elles doivent être rapportées remplies de pièces avant le samedi 17 février. Sinon, il est aussi possible de faire des dons en ligne via le site internet des pièces Jaunes. Mis bout à bout, ces petits dons permettent de financer des projets et d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

10 000 euros pour la maison de parents

En Côte-d'Or, depuis le lancement de l'opération en 1989 ce sont 86 projets qui ont été subventionnés pour un montant total de 1 202 846 euros. Exemple avec "la maison de parents" qui permet d'héberger les proches des malades hospitalisés au CHU de Dijon et qui a bénéficié d'une aide de 10 000 euros.

Au total depuis 1989 en Bourgogne-Franche Comté, l’opération pièces jaunes a permis de financer 268 projets, soit un montant de 3 123 614 euros dans les différents services pour enfants et adolescents des hôpitaux de la région.