Opération Pièces jaunes : le Phare des sourires à Marseille accompagne les enfants atteins de cancer

"C’est un lieu de vie, de répit et de soins. On y fait du sport, des jeux. On s’épanouit et on apprend", résume Morgane Harlé, responsable communication à l’association Sourire à la vie, pour la structure médicalisée Le phare des sourires, à Marseille. Cette structure ne serait jamais sortie de terre sans l'aide financière - la moitié du coût total - de l'opération Pièces jaunes qui débute ce mercredi. Cette structure accompagne les enfants atteint de cancers après leur traitement et leurs familles. "Souvent, dans le cadre du cancer, les traitements sont longs et les enfants sont isolés. Dès que c’est possible, on leur permet de jouer, de vivre en collectivité, de retrouver les copains. De retrouver une vraie vie d’enfants malgré les épreuves", continue-t-elle.

L'une des chambre du Phare des sourires, avec vue. © Radio France - Margaux Bongrand

Faire la transition après l’hôpital

Le Phare des sourires, c’est une structure lumineuse à l’Estaque à Marseille. Elle peut accueillir jusqu’à 20 enfants entre 4 et 25 ans en cours de traitement ou en rémission de cancers. Trois types de séjours sont possibles : des séjours en collectivité autour de projets à la semaine ou le week-end, un accueil en ambulatoire hebdomadaire et des séjours de soins et de répit pour faire la transition après l’hôpital. "Souvent, le retour à la maison est assez violent, indique la pédiatre Blandine Valentin. Le Phare aide à faire la transition. On fait un travail de suivi médical et de rééducation."

La pièce à vivre du Phare des sourires. © Radio France - Margaux Bongrand

Le Phare des sourires, c’est aussi un réel soutien psychologique pour les familles : "Ça permet de reprendre ses marques, d’autonomiser la famille qui se sent en sécurité sans se sentir isolée. Les parents apprennent à reprendre leur rôle de parent et la vie de tous les jours qui est oubliée quand on est à l’hôpital", décrit Blandine Valentin.

Une structure indispensable…

Dès le début du diagnostic, l’association est présente auprès des enfants hospitalisés. "Je n’imagine pas ceux qui n’ont pas cette structure-là, pour retrouver de la force…", raconte Inna, la mère d’Edgar 16 ans, qui a subi une greffe en juin 2021 suite à une leucémie aigüe. Considéré réellement comme « une 2e maison » par les familles, le Phare des sourires a un rôle primordial : "On a pu s’échapper de l’hôpital. Cette passerelle est tellement importante. Qu’est-ce que ça fait du bien de s’évader. Ce cadre nous aide énormément à oublier tous les soucis."

L'association est présente auprès des enfants hospitalisés dès le début du diagnostic. © Radio France - Margaux Bongrand

Coupés du monde à l’hôpital ou dans leur foyer, le Phare créé du lien pour les enfants malades : "Je pense qu’on retrouve notre 2e famille. Ça leur permet de rencontrer du monde, de discuter, de rire, de partager leurs angoisses. De se renforcer mentalement, et physiquement", décrit Inna. Cette structure d’accueil est aussi un véritable lieu de répit pour les parents : " Quand on rentre à la maison, c’est difficile de gérer nos émotions et la fatigue accumulée depuis tant d’années. Nous, parents, on est épuisés. On sait en laissant notre enfant au Phare des sourires, qu’on peut être à 1000% relâchés. On retrouve notre enfant beaucoup mieux, reposé. Ils donnent à chaque enfant leur lumière, et les font avancer à leur rythme".

…financée par l’Opération Pièces Jaunes

Grâce à l’association, Edgar a aussi pu voyager en Polynésie française. Sa mère est émue quand elle en parle : "C’est le rêve de toute leur vie, et surtout une échappatoire de tout ce qu’ils ont pu accumuler durant la maladie. Ça lui donne de l’énergie et de l’espoir, le souffle d’avancer et d’oublier le passé douloureux."

L’association a pour ambition d’agrandir la structure pour accueillir encore plus d’enfants, et essayer à terme de développer ses actions auprès d’autres maladies. La campagne 2023 des Pièces jaunes est ouverte jusqu’au 4 février. Cette année marque le retour de la tirelire en carton, à récupérer dans les bureaux de Poste pour faire des dons.

