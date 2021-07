Opération rade propre à Cherbourg : une trentaine de casiers remontés

Un pneu, des tiges PVC, des morceaux de métal, des câbles, des filets abandonnés, un gros sac de déchets, et surtout des casiers en mauvais état. Voilà le "butin" remonté en six heures par les quelques 18 plongeurs mobilisés pour cette première édition de l'opération "Rade propre" à Cherbourg, la plus grande rade artificielle d'Europe où se côtoient des navires de tous genres.

Nous avions trois objectifs : rendre la rade de Cherbourg un peu plus propre ; rassembler un nombre important d'acteurs de la rade ; et mener une opération de contrôle des engins de pêche - Amiral Philippe Dutrieux, préfet maritime

"Ce sont des objets volumineux, qu'il a fallu parfois remonter avec une grue et qui ont séjourné longtemps dans l'eau, et dont le cycle de dégradation aurait pris des milliers d'années en mer", explique le préfet maritime, l'amiral Philippe Dutrieux. A titre d'exemple : 200 ans pour une canette en aluminium, 600 ans pour des filets et même... 4000 ans pour une bouteille en verre ! Dans leur mission, les plongeurs sont appuyés notamment par le chaland de la Marine nationale L'Araignée. "Le rôle de l'Araignée va être de récupérer l'ensemble des déchets remontés par les plongeurs et faire la _navette vers la déchetterie installée quai de France_", souligne le commissaire Jérémy, de la préfecture maritime.

Les plongeurs ont été appuyés par un chaland de la Marine nationale : L'Araignée © Radio France - Pierre Coquelin

Casiers et navigation

Par ailleurs, sur les 33 casiers repêchés, 22 étaient des "déchets", au fond et plus utilisés, et onze étaient dans des zones interdites. Ces derniers feront l'objet d'une enquête pour remonter jusqu'à leurs propriétaires. "Il y a certains endroits de la rade où on ne peut pas mouiller de casier", explique Vincent Lequesne, le directeur du lycée maritime de Cherbourg. Un casier est toujours marqué avec l'immatriculation du bateau dont il dépend, avec un petit pavillon. "L'enjeu, c'est celui de la navigation : vous avez deux voies d'accès, et beaucoup de trafic. Et à côté de ça, il y a des casiers posés et non marqués", note le commissaire Jérémy. "La règlementation est aussi là pour préserver l'environnement et la biodiversité", ajoute l'amiral Philippe Dutrieux. Un contrevenant s'expose à 22.500 euros d'amende pour "pêche en zone interdite".

Pour cette opération, 18 plongeurs ont été mobilisés sur trois sites dans la grande rade : terre-plein des Flamands, digue de Querqueville et digue du Homet © Radio France - Pierre Coquelin

Le constat, c'est que la mer appartient à tous. Il y a une interaction. En conséquence, on doit penser nos déchets en tant que cycle. Ce que l'on jette dans la mer ne disparait pas par enchantement. On est responsable. L'autre point, c'est sensibiliser les jeunes à cette urgence car plus tard, ce seront les futurs décideurs. Cette mer, c'est notre capital - Elisabeth Castellotti, sous-préfète de Cherbourg

Cette journée d'action était pilotée par la préfecture maritime, mais a mobilisé différents acteurs civils et militaires de la rade : Marine nationale, Affaires maritimes, gendarmerie maritime, douanes, marins-pompiers, plongeurs-démineurs. L'opération a été menée en lien avec la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et l'agglomération du Cotentin (qui a fourni la logistique pour la récupération et la prise en charge des déchets).

La plupart des engins de pêche remontés sont des casiers © Radio France - Pierre Coquelin

Des espèces libérées, délivrées

Intechmer et cinq jeunes du lycée maritime de Cherbourg ont également participé à cette action pour le tri des déchets maritimes. Parmi eux, Hugo, 16 ans, qui espère devenir commandant sur des navires de commerce. "La mer, ça va être mon lieu de travail. Et j'aimerais bien l'entretenir un maximum pour pouvoir continuer à vivre de mon métier", souligne le jeune homme.

A noter que dans les 33 casiers remontés, près de 160 espèces capturées illégalement ont été relâchées : des araignées de mer, des homards, des tourteaux, des étrilles et un congre ! L'opération doit être renouvelée dès 2022.